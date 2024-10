L’ONU devrait autoriser le recours à la force contre Israël – Erdogan — RT World News

Les Nations Unies devraient user de leur autorité pour recourir à la force armée pour mettre fin à la guerre israélienne à Gaza, a déclaré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a vivement critiqué l’opération israélienne dans l’enclave palestinienne et les frappes aériennes au Liban.

Près d’un million de civils libanais ont été déplacés en raison des attaques israéliennes, a déclaré Erdogan après une réunion du cabinet à Ankara.

Au moins 1 300 personnes ont été tuées en un peu plus d’une semaine, selon les autorités libanaises.

« Défendre la Palestine et le Liban, c’est défendre l’humanité, la paix, la culture de coexistence des différentes confessions. » » a déclaré le dirigeant turc.

Dans le cas de Gaza, l’autorité de l’Assemblée générale des Nations Unies pour recommander le recours à la force, comme dans la résolution de 1950 « s’unir pour la paix », doit être rapidement invoquée.

La résolution de 1950 stipule que, si le Conseil de sécurité de l’ONU ne parvient pas à maintenir la paix internationale, l’organisation peut recommander des mesures collectives allant jusqu’au recours à la force armée.

Erdogan accusé « une poignée d’extrémistes sionistes radicaux » de fixer le « La région et le monde entier en feu. » La communauté internationale et le monde islamique devraient « Agissez pour la paix de tous dans notre région, musulmans, juifs et chrétiens », a-t-il insisté.

La Turquie a interrompu ses échanges commerciaux avec Israël plus tôt cette année, promettant de poursuivre le boycott jusqu’à ce que le flux d’aide humanitaire vers Gaza assiégée soit entièrement rétabli. En outre, Ankara s’est jointe au procès en cours de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice, qui affirmait que l’État juif commettait un génocide contre les Palestiniens à Gaza.















Israël a lancé son invasion de Gaza après que le Hamas et ses groupes armés palestiniens alliés ont mené un raid surprise en Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 200 personnes et prenant plus de 200 otages. Plus de 41 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit, selon les autorités dirigées par le Hamas à Gaza.

L’armée israélienne a récemment intensifié ses frappes aériennes contre le Hezobollah au Liban en réponse aux attaques transfrontalières continues à la roquette et au mortier du groupe pro-palestinien. Mardi, Israël a annoncé avoir commencé « des raids terrestres limités, localisés et ciblés » contre le Hezbollah au sud du Liban. Jérusalem-Ouest a déclaré que l’opération était nécessaire pour sécuriser le nord d’Israël et permettre le retour des résidents déplacés qui ont dû fuir les attaques du Hezbollah.