L’ONU déplore un bilan record de morts dans la guerre, avec plus de 100 employés tués à Gaza

Riham Alkousaa est la correspondante énergie et changement climatique de Reuters en Allemagne, qui couvre la transition verte de la plus grande économie européenne et la crise énergétique européenne. Alkousaa est diplômée de l’école de journalisme de l’Université de Columbia et possède 10 ans d’expérience en tant que journaliste couvrant la crise des réfugiés en Europe et la guerre civile syrienne pour des publications telles que Der Spiegel Magazine, USA Today et le Washington Times. Alkousaa faisait partie de deux équipes qui ont remporté le prix Reuters du journaliste de l’année en 2022 pour sa couverture de la crise énergétique en Europe et de la guerre en Ukraine. Elle a également remporté le Foreign Press Association Award en 2017 à New York et la bourse de la White House Correspondent Association cette année-là.