L’ONU dénonce les meurtres et les violations des droits sous les talibans afghans

ISLAMABAD (AP) – Des centaines de personnes ont été tuées en Afghanistan depuis que les talibans ont envahi le pays il y a près d’un an, même si la sécurité dans l’ensemble s’est améliorée depuis lors, ont déclaré les Nations Unies dans un rapport mercredi.

Dans son rapport, la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan a également souligné la situation précaire des femmes et des filles depuis la prise du pouvoir par les talibans et comment elles ont été dépouillées de bon nombre de leurs droits humains sous les dirigeants actuels de l’Afghanistan.

« Il est plus que temps que tous les Afghans puissent vivre en paix et reconstruire leur vie après 20 ans de conflit armé. Notre suivi révèle que malgré l’amélioration de la situation sécuritaire depuis le 15 août, le peuple afghan, en particulier les femmes et les filles, est privé du plein exercice de ses droits humains », a déclaré Markus Potzel, représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour l’Afghanistan. .

Le rapport indique que jusqu’à 700 personnes ont été tuées et 1 400 blessées depuis la mi-août 2021, lorsque les talibans ont envahi la capitale afghane de Kaboul alors que les États-Unis et l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait du pays.

La majorité de ces victimes étaient liées à des attaques perpétrées par l’affilié du groupe État islamique dans le pays, un rival acharné des talibans qui a ciblé les communautés ethniques et religieuses minoritaires dans les endroits où ils vont à l’école, adorent et vaquent à leurs occupations quotidiennes.

L’Afghanistan a connu des bombardements persistants et d’autres attaques contre des civils, ciblant souvent la minorité ethnique Hazara, principalement musulmane chiite. La plupart des attaques ont été revendiquées par la filiale du groupe État islamique dans le pays.

Après leur prise de pouvoir, les talibans ont rapidement commencé à appliquer une ligne nettement plus dure, rappelant des mesures radicales similaires lorsque les talibans ont dirigé le pays pour la dernière fois, de 1996 à 2001.

Ils ont publié des décrets obligeant les femmes à se couvrir le visage à l’exception de leurs yeux en public, y compris les présentatrices à la télévision, et ont interdit aux filles d’aller à l’école après la sixième année.

Le rapport de l’ONU a ajouté que l’érosion des droits des femmes a été l’un des aspects les plus notables de l’administration de facto à ce jour. Depuis le mois d’août, les droits des femmes et des filles à participer pleinement à l’éducation, au travail et à d’autres aspects de la vie publique et quotidienne ont été progressivement restreints et, dans de nombreux cas, complètement supprimés.

La décision de ne pas autoriser les filles à retourner à l’école secondaire signifie qu’une génération de filles ne terminera pas leurs 12 années complètes d’éducation de base, a déclaré l’ONU.

« L’éducation et la participation des femmes et des filles à la vie publique sont fondamentales pour toute société moderne. La relégation des femmes et des filles au foyer prive l’Afghanistan du bénéfice des importantes contributions qu’il a à offrir. L’éducation pour tous n’est pas seulement un droit humain fondamental, c’est la clé du progrès et du développement d’une nation », a déclaré Potzel, l’envoyé de l’ONU.

Au cours de l’ancien régime taliban en Afghanistan, ils ont soumis les femmes à des restrictions écrasantes, les interdisant de l’éducation et de la participation à la vie publique et les obligeant à porter la burqa universelle.

Rahim Faiez, Associated Press