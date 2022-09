L’ONU demande une enquête sur la mort d’une Iranienne au milieu des manifestations

La mort de la femme a déclenché des manifestations dans tout le pays, y compris dans la capitale, Téhéran, où des manifestants ont scandé contre le gouvernement et se sont affrontés avec la police.

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que la police de la moralité iranienne avait élargi ses patrouilles ces derniers mois, ciblant les femmes qui ne portaient pas correctement le foulard islamique, connu sous le nom de hijab. Il a déclaré que des vidéos vérifiées montrent des femmes giflées au visage, frappées avec des matraques et jetées dans des fourgons de police pour avoir porté le hijab trop lâchement.

Une patrouille similaire a arrêté mardi dernier Mahsa Amini, 22 ans, l’emmenant au poste de police où elle s’est effondrée. Elle est décédée trois jours plus tard. La police iranienne a nié avoir maltraité Amini et dit qu’elle est morte d’une crise cardiaque. Les autorités disent qu’elles enquêtent sur l’incident.

« La mort tragique de Mahsa Amini et les allégations de torture et de mauvais traitements doivent faire l’objet d’une enquête rapide, impartiale et efficace par une autorité compétente indépendante », a déclaré Nada Al-Nashif, haut-commissaire par intérim des Nations Unies aux droits de l’homme.