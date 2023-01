L’ONU demande l’avis d’un tribunal sur la “violation” des droits des Palestiniens

NATIONS UNIES (AP) – L’Assemblée générale des Nations Unies a demandé à la plus haute instance judiciaire de l’ONU de donner son avis sur la légalité des politiques israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

L’Assemblée a voté à une large majorité, mais avec plus de 50 pays s’abstenant, vendredi soir pour envoyer l’un des différends les plus longs et les plus épineux au monde à la Cour internationale de Justice, une demande promue par les Palestiniens et combattue avec véhémence par Israël.

Bien que les décisions de la Cour ne soient pas contraignantes, elles influencent l’opinion internationale. Il a abordé le conflit pour la dernière fois en 2004, lorsque l’Assemblée lui a demandé d’examiner la légalité d’une barrière de séparation construite par Israël.

L’ambassadeur palestinien Riyad Mansour a remercié les pays qui ont soutenu la mesure.

“Nous sommes convaincus que, quel que soit votre vote aujourd’hui, si vous croyez au droit international et à la paix, vous soutiendrez l’avis de la Cour internationale de Justice, lorsqu’il sera prononcé”, a déclaré Mansour, en exhortant les pays à “se dresser” contre la décision d’Israël. nouveau gouvernement radical.

Israël n’a pas parlé à l’Assemblée, qui a voté pendant le sabbat juif. Dans une déclaration écrite préalable, l’ambassadeur Gilad Erdan a qualifié la mesure de “scandaleuse”, l’ONU “moralement en faillite et politisée” et toute décision potentielle du tribunal “complètement illégitime”.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent les trois domaines pour un État indépendant.

Israël considère la Cisjordanie comme un territoire contesté et a construit des dizaines de colonies qui abritent aujourd’hui environ 500 000 colons juifs.

Il a également annexé Jérusalem-Est et considère la ville entière comme sa capitale. 200 000 Israéliens supplémentaires vivent dans des colonies construites à Jérusalem-Est qu’Israël considère comme des quartiers de sa capitale. Les résidents palestiniens de la ville sont confrontés à une discrimination systématique, ce qui les empêche de construire de nouvelles maisons ou d’agrandir celles qui existent déjà.

La communauté internationale considère massivement les colonies comme illégales. L’annexion par Israël de Jérusalem-Est, qui abrite les lieux saints les plus sensibles de la ville, n’est pas non plus reconnue internationalement.

Israël s’est retiré de Gaza en 2005. Deux ans plus tard, le groupe militant du Hamas a pris le contrôle du territoire aux forces du président internationalement reconnu Mahmoud Abbas.

La résolution de vendredi demandait à la Cour internationale de Justice, communément appelée la cour mondiale, d’émettre un avis consultatif sur les conséquences juridiques de

Il a également demandé au tribunal d’examiner les conséquences juridiques des mesures israéliennes qui, selon lui, « visent à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem ».

Et il demande un avis sur la manière dont toutes les politiques israéliennes affectent le statut juridique de son occupation, « et quelles sont les conséquences juridiques qui découlent pour tous les États et les Nations Unies de ce statut ».

Le vote a été de 87 voix contre 26, avec 53 abstentions. Cela fait suite à l’approbation du projet de résolution par la commission du budget de l’Assemblée plus tôt vendredi et par la commission politique spéciale et de la décolonisation le 11 novembre.

Israël a mené de vastes efforts de lobbying dans les coulisses contre la mesure et a décrié l’Assemblée pour avoir voté après le début du sabbat vendredi soir.

Avant le vote, le Premier ministre sortant Yair Lapid a personnellement contacté une soixantaine de dirigeants mondiaux tandis que la figure de proue du président Isaac Herzog s’est entretenue avec de nombreux homologues, selon un responsable diplomatique israélien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il discutait d’efforts diplomatiques privés.

Les Nations Unies ont une longue histoire d’adoption de résolutions critiquant Israël, et Israël et les États-Unis accusent l’organisme mondial d’être injustement biaisé.

Israël a accusé les Palestiniens, qui ont le statut d’État observateur non membre aux Nations Unies, d’essayer d’utiliser l’ONU pour contourner les négociations de paix et imposer un règlement.

Les Palestiniens disent que les responsables israéliens, en particulier le Premier ministre entrant Benjamin Netanyahu, ne sont pas sérieux quant à la recherche de la paix alors qu’ils continuent d’étendre les colonies sur les terres occupées. Le dernier cycle de pourparlers de paix substantiels a échoué en 2009.

Avant le vote du comité du 11 novembre, Erdan a déclaré aux diplomates de l’ONU que l’approbation de la résolution détruirait “tout espoir de réconciliation” avec les Palestiniens et perpétuerait le conflit.

Il a averti qu’impliquer le tribunal « dans un conflit vieux de plusieurs décennies uniquement pour dicter les exigences d’une partie à l’autre assure de nombreuses années de stagnation » et donne aux Palestiniens « l’excuse parfaite pour continuer à boycotter la table des négociations afin de perpétuer le conflit ».

Après ce vote en commission, Mansour a déclaré que “notre peuple a droit à la liberté”, soulignant que “rien ne justifie de soutenir l’occupation et l’annexion israéliennes, son déplacement et la dépossession de notre peuple”.

Le tribunal devrait solliciter les avis de dizaines de pays avant de rendre son avis dans des mois. Israël n’a pas dit s’il coopérerait.

Ce n’est pas la première fois que la Cour mondiale est appelée à se prononcer sur le conflit.

En 2004, le tribunal a déclaré qu’une barrière de séparation construite par Israël était “contraire au droit international” et a appelé Israël à arrêter immédiatement la construction.

Israël a déclaré que la barrière est une mesure de sécurité destinée à empêcher les attaquants palestiniens d’atteindre les villes israéliennes. Les Palestiniens disent que la structure est un accaparement de terres par Israël en raison de son itinéraire à travers Jérusalem-Est et certaines parties de la Cisjordanie.

Israël a ignoré la décision de 2004, et la résolution de vendredi exige qu’Israël s’y conforme, arrête la construction du mur et le démantèle. Il dit qu’Israël devrait également réparer tous les dommages causés par la construction du mur, “qui a gravement affecté les droits de l’homme” et les conditions de vie des Palestiniens.

La demande d’avis consultatif de la Cour fait partie d’une résolution de grande envergure intitulée “Pratiques et activités de colonisation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés”.

Les journalistes d’Associated Press Josef Federman à Jérusalem et Jennifer Peltz à New York y ont contribué.

Edith M. Lederer, Associated Press