Les Nations Unies voient un besoin urgent d’un groupe de surveillance de l’intelligence artificielle (IA), mais comprennent que les États membres doivent d’abord s’aligner sur les politiques et les intérêts généraux avant qu’une telle agence puisse se former.

« L’urgence est très claire du point de vue de l’ONU », a déclaré le secrétaire général adjoint et envoyé technique de l’ONU, Amandeep Gill, à Fox News Digital dans une interview. « Urgence en termes de gestion des risques et de réduction du déficit de gouvernance dans les institutions. »

Gill a ouvert la voie aux efforts de l’ONU pour créer un comité consultatif sur la politique en matière d’IA, que l’organisation espère avoir mis en place et fonctionner d’ici la fin de l’année. Le comité est quelque chose que l’ONU peut établir puisqu’il n’a aucun pouvoir de gouvernance, et toute agence de surveillance doit provenir des États membres et l’ONU ne peut agir qu’avec le pouvoir que les membres lui confèrent.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a récemment exhorté les membres à prêter attention aux « sonneries d’alarme concernant la dernière forme d’intelligence artificielle », qui sont « les plus fortes de la part des développeurs qui l’ont conçue ».

LE FONDATEUR DE L’IA DIT QUE LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE DANS L’ÉDUCATION SERA « INÉVITABLE »

« Nous devons prendre ces avertissements au sérieux », a-t-il déclaré, appelant à la formation d’une agence « inspirée de ce qu’est aujourd’hui l’agence internationale de l’énergie atomique ».

L’ONU a souligné à plusieurs reprises l’urgence de mettre en place des garde-fous pour gérer le « potentiel énorme » de la technologie de l’IA, mais le manque d’investissement dans les outils de gouvernance, les « références » et les exigences de sécurité a laissé les gouvernements et les États membres sous-équipés pour les changements. que l’IA créera au sein de la société.

« Les institutions du secteur public sont très en retard en termes de compréhension, en termes de capacité à faire face aux implications, qu’il s’agisse des changements sur le marché du travail ou de la désinformation, de la désinformation, de la menace pour les démocraties », a déclaré Gill. « Donc, cela oriente la perspective du côté des risques. »

« Dans le même temps, l’IA et les données ont un énorme potentiel pour accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable », a-t-il ajouté. « Qu’il s’agisse du changement climatique, de l’agriculture résiliente ou, vous savez, de la gestion de la prochaine pandémie, l’IA peut être un outil inestimable. »

UN PROFESSEUR RÉVÈLE POURQUOI LES ALIENS SONT PLUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE EN RAPPORT AVEC L’IA QUE LES HUMAINS

« Nous devons mettre en place une bonne gouvernance non seulement pour faire face aux risques, mais aussi pour être en mesure de renforcer la confiance dans les solutions dont nous avons besoin pour le développement durable. »

Le discours concernant l’IA s’est intensifié depuis que le développeur OpenAI a autorisé l’accès public à son programme ChatGPT, qui a retenu l’imagination et l’attention du public alors que les avantages et les éventuels pièges commençaient à se cristalliser.

De nombreuses personnes se sont naturellement accrochées au potentiel plus effrayant de l’IA, comme la capacité d’exacerber gravement la désinformation, d’augmenter les pertes d’emplois et de modifier les préjugés politiques au sein de la population.

Les algorithmes qui composent les capacités opérationnelles de l’intelligence artificielle sont construits par des humains avec certains biais politiques et sociaux. Si l’humanité devient dépendante de l’IA pour rechercher des informations, ces systèmes pourraient fausser la recherche d’une manière qui profite à un côté de l’allée politique.

AI ‘KILL SWITCH’ RENDRA L’HUMANITÉ MOINS SÛRE, POURRAIT ENGENDRER UNE SUPERINTELLIGENCE ‘HOSTILE’

Un expert en analyse des risques a précédemment déclaré à Fox News Digital qu' »un AR-15 n’est rien comparé à… l’intelligence artificielle, à cause des utilisations perturbatrices de ces outils ».

Lentement, cependant, les avantages positifs de l’IA sont devenus plus évidents à mesure que les experts mettent en évidence leurs utilisations potentielles pour révolutionner et améliorer un certain nombre de domaines.

L’IA pourrait aider à promouvoir un nouveau modèle pour des étudiants plus efficaces et plus pertinents au sein de la population active, modifiant ainsi le fonctionnement du système éducatif américain. Les entreprises ont utilisé la capacité de l’IA à traiter des quantités inhumaines de données dans des délais très courts pour accomplir des exploits aussi incroyables que d’aider les entreprises à identifier le travail forcé ou le travail des enfants potentiel dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Les gouvernements africains ont commencé à utiliser des systèmes d’IA pour améliorer la rotation des cultures et les rendements, et certains ont utilisé l’IA pour aider à attraper les braconniers et protéger les nombreuses espèces menacées sur le continent.

LE LAWMAKER DU GOP AVERTIT QUE LE CONGRÈS EST « DERNIER » SUR L’IA

Gill a souligné les inquiétudes concernant le retard de l’ONU sur les objectifs de développement durable et la gestion de certaines crises, y compris la crise du coût de la vie – que l’IA peut aider à atténuer ou même à résoudre.

« Les résultats les plus impressionnants que j’ai vus avec l’IA concernent l’exploration de la recherche et de l’innovation », a déclaré Gill. « Ce qui prenait des années en termes de prédiction de la structure des protéines peut maintenant être fait en quelques mois, je suis donc très enthousiasmé par le potentiel de l’IA pour accélérer la R&D de solutions à tous les niveaux, du changement climatique à l’agriculture, en passant par la santé et ainsi de suite. »

La plus grande préoccupation concernant l’IA réside dans l’utilisation d' »ensembles de données biaisés ou incomplets » parce que « le contexte n’a pas été correctement compris ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« [AI can] nous amènent à des solutions ou des idées et des analyses qui ne reflètent pas tout à fait la réalité, qu’il s’agisse de décisions pour les personnes qui ont été incarcérées ou de décisions liées à la santé, etc. », a déclaré Gill. « Donc, si nous obtenons ces mal, alors l’impact peut être énorme, également en termes de confiance dans l’IA. »

« Le déploiement imprudent de l’IA, le déploiement précipité de l’IA sans prise en compte suffisante du contexte, de la gouvernance et du cycle de vie de l’IA, c’est ce qui me préoccupe le plus. »

Nikolas Launum de Fox News Digital et Reuters ont contribué à ce rapport.