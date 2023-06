L’ONU demande aux délégués aux pourparlers sur le climat de révéler leur affiliation afin de freiner le lobbying des grandes sociétés pétrolières

Les Nations Unies ont annoncé jeudi que les délégués participant à son sommet annuel sur le climat seront tenus de divulguer leur affiliation, une décision visant à répondre aux préoccupations d’influence indue.

Cette décision vise à réprimer la présence de lobbyistes d’entreprises de combustibles fossiles se faisant passer pour des délégués nationaux lors des Conférences des Parties.

Les militants pour le climat s’opposent depuis longtemps à la présence de représentants de l’industrie pétrolière et gazière aux COP, et ils se sont félicités de cette nouvelle exigence.

Les Nations Unies exigeront des délégués participant à son sommet annuel sur le climat qu’ils divulguent leur affiliation dans le but de réprimer l’influence indue des entreprises de combustibles fossiles et autres, ont annoncé jeudi des responsables.

Les militants pour le climat se plaignent depuis longtemps que les soi-disant conférences des parties, ou COP, sont sapées par les lobbyistes des entreprises pétrolières et gazières qui y assistent sous le couvert de délégués des pays. Les participants seront également invités à fournir des informations facultatives sur leur relation avec l’agence ou l’organisation gouvernementale qui les a nommés et ceux qui refusent de le faire seront signalés en conséquence.

Les groupes de la société civile ont salué la décision, qui s’appliquera également à eux, mais ont déclaré que les participants devraient également être tenus de divulguer qui finance leur participation.

« La lutte contre l’influence indue de l’industrie des combustibles fossiles et des autres grands pollueurs doit commencer, et non s’arrêter, par ce pas en avant », a déclaré Tasneem Essop, directeur exécutif de l’organisation faîtière environnementale Climate Action Network International.

La mesure sera officiellement annoncée dans les prochains jours mais a été confirmée à l’Associated Press par le bureau climatique de l’ONU.

DES NAVIRES DE SAUVETAGE RECHERCHENT DES CENTAINES DE MIGRANTS AU LARGE DE LA GRÈCE APRÈS UN NAUFRAGE

Cela intervient alors que les négociateurs de près de 200 pays concluent deux semaines de pourparlers à Bonn, en Allemagne, en préparation du sommet sur le climat COP28 de cette année à Dubaï.

Les Émirats arabes unis, hôtes du sommet, ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des militants et des législateurs occidentaux pour avoir annoncé que le ministre de l’Industrie, Sultan al-Jaber, qui est également un dirigeant d’une compagnie pétrolière, présiderait le sommet.

Alors qu’il appartient aux États membres de décider qui préside les pourparlers, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a par le passé pris pour cible ce qu’il a appelé les « entreprises qui détruisent le climat » telles que les producteurs de combustibles fossiles et a exigé qu’elles soient tenues pour responsables.

Les pourparlers de Bonn ont été marqués par des divisions entre pays développés et pays en développement sur l’opportunité d’inclure un débat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la fourniture d’une aide financière supplémentaire aux pays pauvres à l’ordre du jour officiel. Les diplomates n’ont approuvé l’ordre du jour que mercredi, un jour avant la fin prévue, après que les deux questions aient été mises de côté.

« Les pays en développement sont poussés à s’endetter davantage par les coûts des catastrophes climatiques, mais le financement promis pour faire face aux impacts climatiques et développer les technologies vertes n’est toujours pas apparu », a déclaré Teresa Anderson du groupe de campagne ActionAid International.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il n’est pas surprenant que les pays en développement hésitent à négocier de nouveaux engagements s’ils soupçonnent qu’ils n’obtiendront pas les fonds nécessaires pour les respecter », a-t-elle déclaré.