L’ONU demande aux compagnies aériennes de livrer les vaccins COVID-19 en priorité

NATIONS UNIES (AP) – L’agence des Nations Unies pour l’enfance a lancé mardi une initiative visant à amener les compagnies aériennes à donner la priorité à la livraison de vaccins contre les coronavirus, de médicaments et d’autres fournitures essentielles pour répondre à la pandémie mondiale.

L’UNICEF a déclaré que plus de 15 compagnies aériennes ont signé des accords pour soutenir la livraison prioritaire de matériels liés à la pandémie.

«La livraison de ces vaccins vitaux est une entreprise monumentale et complexe, compte tenu des volumes à transporter, des exigences de la chaîne du froid, du nombre de livraisons attendues et de la diversité des itinéraires», a déclaré Etleva Kadilli, directrice de l’approvisionnement de l’UNICEF division.

L’UNICEF a déclaré que son Initiative de fret aérien humanitaire rassemble des compagnies aériennes couvrant des routes vers plus de 100 pays, à l’appui du programme sans précédent COVAX de l’ONU pour acheter et livrer des vaccins contre le coronavirus à des centaines de millions de personnes parmi les plus pauvres du monde.

Sur la base du premier plan d’allocation initial de COVAX, l’UNICEF a déclaré que 145 pays recevront des doses pour vacciner environ 3% de leur population, en moyenne, à partir du premier semestre 2021, «sous réserve que toutes les exigences soient remplies et que les plans d’allocation définitifs soient remplis».

En plus de donner la priorité aux expéditions liées au COVID-19, l’UNICEF a déclaré que les compagnies aériennes prendraient des mesures, notamment en assurant le contrôle de la température et la sécurité, ainsi qu’en ajoutant une capacité de fret aux itinéraires en cas de besoin.

Il a identifié les compagnies aériennes qui ont signé l’accord jusqu’à présent comme AirBridgeCargo, Air France / KLM, Astral Aviation, Brussels Airlines, Cargolux, Cathay Pacific, Emirates Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, IAG Cargo, Korean Air, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, SAUDIA , Singapore Airlines et United Airlines.