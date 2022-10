L’ONU demande au monde d’accélérer la réponse au Pakistan touché par les inondations

Les déluges de mousson probablement aggravés par le changement climatique ont frappé le pays pendant des mois, tuant au moins 1 700 personnes et anéantissant les infrastructures. La semaine dernière, l’ONU a révisé son appel éclair quintuplé, passant de 160 millions de dollars à 816 millions de dollars, pour refléter l’ampleur de la catastrophe.

Les responsables de l’ONU sont préoccupés par la santé, la nutrition, l’eau potable, les abris et la sécurité alimentaire pour les vastes pans de la population qui ont perdu leurs récoltes, leurs maisons et leur bétail.

Le coordinateur humanitaire de l’ONU, Julien Harnies, a déclaré que des promesses de plus de 180 millions de dollars avaient été reçues, mais que seulement 90 millions de dollars avaient été confirmés auprès de l’ONU.

Harnies a déclaré que l’organisme mondial répondait avec ce qu’il avait mais que ce n’était pas suffisant et que le monde devait accélérer sa réponse. La catastrophe a déplacé 7,9 millions de personnes et un demi-million vivent encore dans des tentes et des maisons de fortune.