L’ONU demande au monde d’accélérer la réponse au Pakistan touché par les inondations – Kelowna Capital News

Mercredi, les Nations Unies ont appelé le monde à accélérer sa réponse pour aider 33 millions de personnes au Pakistan ravagé par les inondations, affirmant que seulement 20% d’un objectif de collecte de fonds a été atteint depuis son lancement la semaine dernière.

Les déluges de mousson probablement aggravés par le changement climatique ont frappé le pays pendant des mois, tuant au moins 1 700 personnes et anéantissant les infrastructures. La semaine dernière, l’ONU a révisé son appel éclair quintuplé, passant de 160 millions de dollars à 816 millions de dollars, pour refléter l’ampleur de la catastrophe.

Les responsables de l’ONU sont préoccupés par la santé, la nutrition, l’eau potable, les abris et la sécurité alimentaire pour les vastes pans de la population qui ont perdu leurs récoltes, leurs maisons et leur bétail.

Le coordinateur humanitaire de l’ONU, Julien Harnies, a déclaré que des promesses de plus de 180 millions de dollars avaient été reçues, mais que seulement 90 millions de dollars avaient été confirmés auprès de l’ONU.

Harnies a déclaré que l’organisme mondial répondait avec ce qu’il avait mais que ce n’était pas suffisant et que le monde devait accélérer sa réponse. La catastrophe a déplacé 7,9 millions de personnes et un demi-million vivent encore dans des tentes et des maisons de fortune.

La ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que le pays était devenu la plus grande catastrophe climatique au monde.

Rehman a déclaré que 1 717 personnes sont mortes dans les inondations et plus de 12 000 ont été blessées.

“Le Pakistan ne peut à lui seul accomplir la tâche de réhabiliter la population touchée, il a besoin d’énormes ressources et d’une action rapide”, a-t-elle déclaré. “La Banque mondiale a estimé les pertes à 40 milliards de dollars, mais il faudra peut-être plus.”

Selon l’ONU, le gouvernement pakistanais affirme que les inondations ont détruit au moins 4 millions d’acres de terres agricoles et, avec de vastes zones encore sous l’eau, de nouvelles cultures ne peuvent pas être plantées. La fenêtre de plantation est très courte, d’octobre à décembre, et les agriculteurs auront besoin de semences et d’engrais immédiatement.

La lauréate du prix Nobel Malala Yousufzai s’est rendue mercredi dans le district inondé de Dadu, dans la province du Sindh. Elle a rencontré des femmes et des enfants dans un camp et leur a parlé de faire face à la situation difficile avec courage.

Elle est arrivée au Pakistan mardi, sa deuxième visite dans le pays depuis qu’elle a été abattue par des militants dans la ville de Mingora, dans le nord-ouest, pour ses opinions franches sur l’éducation des filles.

