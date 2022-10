L’ONU demande à un tribunal international de se pencher sur l’occupation de la Palestine

Une commission dirigée par l’ONU a déclaré que la présence d’Israël depuis des décennies sur les terres palestiniennes est probablement illégale au regard du droit international

L’ONU a demandé à sa plus haute juridiction d’examiner la “conséquences juridiques” de l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par Israël, insistant sur le fait que les territoires palestiniens ne peuvent être privés de « État ou souveraineté » par aucune puissance occupante.

Une commission de trois membres de l’ONU chargée d’enquêter sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens a publié son premier rapport jeudi, constatant “motifs raisonnables” conclure que l’occupation israélienne est “illégal au regard du droit international en raison de sa permanence et des politiques d’annexion de facto du gouvernement israélien” sur les terres arabes.

“Les actions des gouvernements israéliens examinées dans notre rapport constituent un régime illégal d’occupation et d’annexion auquel il faut s’attaquer”, a-t-il ajouté. a déclaré le commissaire Chris Sidoti dans un communiqué, ajoutant « Le système international et les États individuels doivent agir et respecter leurs obligations en vertu du droit international. Cela doit commencer à cette session de l’Assemblée générale par une saisine de la Cour internationale de Justice.

La Commission d’enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël remet son premier rapport à la @ONU Assemblée générale. COMMUNIQUE DE PRESSE ➡️https://t.co/sVWg0oORuo La Commission présentera son rapport au #UNGA le 27 octobre 2022 pic.twitter.com/NB82aEMAvE — Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (@UN_HRC) 20 octobre 2022

La commission a été créée l’année dernière après 11 jours de combats entre les forces israéliennes et les militants palestiniens pour enquêter « toutes les violations alléguées du droit international humanitaire et toutes les violations et abus allégués du droit international des droits de l’homme » en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et sur le territoire israélien proprement dit.

Le nouveau rapport de 28 pages souligne que le droit de l’occupation doit être “temporaire” et n’existent qu’en temps de guerre, tout en notant que de nombreux Palestiniens vivent désormais sous la loi martiale permanente. Arguant que les Palestiniens ne peuvent pas être perpétuellement privés de leur statut d’État ou de leur souveraineté, la commission a demandé à la CIJ une « avis consultatif urgent… sur les conséquences juridiques du refus persistant d’Israël de mettre fin à son occupation ».

Bien que d’autres organes de l’ONU et organisations internationales aient déclaré à plusieurs reprises que l’occupation était contraire au droit international dans le passé, la CIJ n’a émis qu’un seul avis consultatif sur Israël depuis 2004, lorsqu’elle a statué que des parties de la “barrière de sécurité” israélienne entourant Gaza et la La Cisjordanie était illégale, car elle traversait les frontières de facto fixées en 1967. Ces avis consultatifs ne sont cependant pas contraignants et on ne sait toujours pas quelles mesures, le cas échéant, la CIJ prendra à la suite du nouveau rapport de l’ONU.

La Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza ont été occupées par les forces israéliennes après la guerre des Six Jours en 1967. Bien qu’Israël ait évacué ses soldats et ses colons de Gaza en 2005 – la maintenant sous un blocus strict depuis lors – les colonies ont continué à se développer dans le d’autres territoires, voyant des centaines de communautés juives construites sur des terres prises à des propriétaires arabes. Quelque 465 000 colons israéliens vivent désormais en Cisjordanie, ainsi que plus de 200 000 à Jérusalem-Est occupée, selon les données compilées par Peace Now et B’Tselem.

