L’ONU demande à la Turquie et aux Chypriotes turcs d’annuler l’action de Varosha

Sur une autre question controversée, l’exploration pétrolière et gazière dans les eaux de la Méditerranée orientale que Chypre revendique comme les siennes, le Conseil de sécurité a noté « l’apaisement des tensions » sur les hydrocarbures, a souligné que les différends doivent être résolus pacifiquement et a appelé les Chypriotes grecs et turcs « à s’abstenir de toute action et rhétorique qui pourraient nuire au processus de règlement.