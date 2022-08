L’ONU demande 160 millions de dollars d’aide d’urgence pour les inondations au Pakistan

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – Les Nations Unies et le Pakistan ont lancé mardi un appel pour un financement d’urgence de 160 millions de dollars afin d’aider des millions de personnes touchées par des inondations record qui ont tué plus de 1 150 personnes depuis la mi-juin. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres, a déclaré que les inondations au Pakistan, causées par des semaines de pluies de mousson sans précédent, étaient un signal au monde pour intensifier l’action contre le changement climatique.

“Arrêtons de somnambulisme vers la destruction de notre planète par le changement climatique”, a-t-il déclaré dans un message vidéo lors d’une cérémonie à Islamabad lançant l’appel au financement. « Aujourd’hui, c’est le Pakistan. Demain, ce pourrait être votre pays.

Plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, ont été touchées par les inondations catastrophiques, qui ont dévasté un pays qui tentait déjà de relancer une économie en difficulté. Plus d’un million de maisons ont été endommagées ou détruites au cours des deux derniers mois et demi, déplaçant des millions de personnes. Environ un demi-million de personnes déplacées vivent dans des camps organisés, tandis que d’autres ont dû trouver leur propre abri.

Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dommages à l’économie.

“Il s’agit d’une estimation préliminaire susceptible d’être bien supérieure”, a déclaré le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, à l’Associated Press. Plus de 160 ponts et plus de 3 400 kilomètres (2 100 miles) de route ont été endommagés.

Bien que les pluies se soient arrêtées il y a trois jours, de vastes étendues du pays restent sous l’eau et les principaux fleuves, l’Indus et le Swat, sont toujours gonflés. L’Autorité nationale de gestion des catastrophes a averti mardi les services d’urgence d’être en alerte maximale, affirmant que les eaux de crue au cours des prochaines 24 heures pourraient causer de nouveaux dégâts.

Les sauveteurs ont continué à évacuer les personnes bloquées des villages inondés vers un terrain plus sûr. Des camps de tentes de fortune ont vu le jour le long des autoroutes.

Les météorologues ont mis en garde contre davantage de pluies dans les semaines à venir.

« La situation est susceptible de se détériorer davantage alors que de fortes pluies se poursuivent sur des zones déjà inondées par plus de deux mois de tempêtes et d’inondations. Pour nous, ce n’est rien de moins qu’une urgence nationale », a déclaré mardi le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto-Zardari, exhortant la communauté internationale à donner généreusement à l’appel de l’ONU.

“Depuis la mi-juin, en fait, le Pakistan est aux prises avec l’un des cycles les plus sévères et totalement anormaux de moussons torrentielles”, a-t-il déclaré. Les précipitations pendant cette période étaient trois fois supérieures à la moyenne et jusqu’à six fois plus élevées dans certaines régions, a-t-il déclaré.

L’appel éclair de l’ONU pour 160 millions de dollars fournira de la nourriture, de l’eau, des installations sanitaires, des soins de santé et d’autres formes d’aide à quelque 5,2 millions de personnes, a déclaré Gutteres.

« L’ampleur des besoins augmente comme les eaux du déluge. Cela nécessite l’attention collective et prioritaire du monde », a-t-il déclaré.

Un jour plus tôt, le conseil d’administration du Fonds monétaire international a approuvé le déblocage d’un montant très attendu de 1,17 milliard de dollars pour le Pakistan.

Les fonds font partie d’un plan de sauvetage de 6 milliards de dollars convenu en 2019. La dernière tranche était en attente depuis le début de cette année, lorsque le FMI s’est dit préoccupé par le respect par le Pakistan des conditions de l’accord sous le gouvernement de l’ancien Premier ministre Imran Khan. Khan a été évincé par un vote de censure au parlement en avril.

Le Pakistan a risqué de faire défaut alors que ses réserves diminuent et que l’inflation a grimpé en flèche, et pour obtenir le renflouement du FMI, le gouvernement a dû accepter des mesures d’austérité.

La catastrophe des inondations, cependant, ajoute de nouveaux fardeaux au gouvernement à court d’argent. Cela reflète également la façon dont les pays les plus pauvres paient souvent le prix du changement climatique causé en grande partie par les pays les plus industrialisés. Depuis 1959, le Pakistan n’est responsable que de 0,4 % des émissions mondiales historiques de CO2. Les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’UE de 15 %.

Plusieurs scientifiques affirment que les inondations record ont toutes les caractéristiques d’être affectées par le changement climatique.

« Cette année, le Pakistan a reçu les précipitations les plus élevées depuis au moins trois décennies », a déclaré Abid Qaiyum Suleri, directeur exécutif du Sustainable Development Policy Institute et membre du Climate Change Council du Pakistan. “Les conditions météorologiques extrêmes deviennent plus fréquentes dans la région et le Pakistan ne fait pas exception.”

Le Pakistan a connu des inondations et des ravages similaires en 2010 qui ont tué près de 2 000 personnes. Mais le gouvernement n’a pas mis en œuvre de plans pour prévenir les futures inondations en empêchant la construction et les maisons dans les zones sujettes aux inondations et les lits des rivières, a déclaré Suleri.