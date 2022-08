L’ONU demande 160 millions de dollars d’aide au Pakistan ravagé par les inondations

Les Nations Unies et le Pakistan ont lancé mardi un appel pour plus de 160 millions de dollars américains en financement d’urgence pour aider des millions de personnes touchées par des inondations record qui ont tué plus de 1 150 personnes depuis la mi-juin.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les inondations au Pakistan, causées par des semaines de pluies de mousson sans précédent, étaient un signal au monde pour intensifier l’action contre le changement climatique.

“Arrêtons de somnambulisme vers la destruction de notre planète par le changement climatique”, a-t-il déclaré dans un message vidéo lors d’une cérémonie à Islamabad lançant l’appel au financement. “Aujourd’hui, c’est le Pakistan. Demain, ce pourrait être votre pays.”

Plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, ont été touchées par les inondations catastrophiques, qui ont dévasté un pays qui tentait déjà de relancer une économie en difficulté. Plus d’un million de maisons ont été endommagées ou détruites au cours des deux derniers mois et demi, déplaçant des millions de personnes. Environ un demi-million de personnes déplacées vivent dans des camps organisés, tandis que d’autres ont dû trouver leur propre abri.

Les inondations pourraient coûter des milliards

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré que les inondations avaient gravement détruit les récoltes et que son gouvernement envisageait d’importer du blé pour éviter toute pénurie de nourriture.

Sharif a déclaré que le Pakistan était témoin des pires inondations de son histoire et que tout retard involontaire de la part de la communauté internationale dans l’aide aux victimes “sera dévastateur pour le peuple pakistanais”.

Il a promis que les fonds de la communauté internationale seraient dépensés de manière transparente et qu’il veillerait à ce que toute l’aide parvienne à ceux qui en ont besoin. “C’est mon engagement”, a-t-il déclaré aux journalistes, affirmant que son pays “fait face au moment le plus difficile de son histoire”.

Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars américains de dommages à l’économie.

“Il s’agit d’une estimation préliminaire susceptible d’être bien supérieure”, a déclaré le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, à l’Associated Press. Plus de 160 ponts et plus de 3 400 kilomètres de route ont été endommagés.

Les sauveteurs ont continué à évacuer les personnes bloquées des villages inondés vers un terrain plus sûr. Des camps de tentes de fortune ont vu le jour le long des autoroutes.

Les météorologues ont mis en garde contre davantage de pluies dans les semaines à venir.

Une famille marche le long d’une rue inondée, suite aux pluies et aux inondations pendant la saison de la mousson à Nowshera, au Pakistan, mardi. (Fayaz Aziz/Reuters)

Le Pakistan est le “point zéro” du réchauffement climatique (ministre des Affaires étrangères)

“La situation est susceptible de se détériorer davantage alors que de fortes pluies continuent sur des zones déjà inondées par plus de deux mois de tempêtes et d’inondations. Pour nous, il ne s’agit rien de moins qu’une urgence nationale”, a déclaré mardi le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto-Zardari. exhortant la communauté internationale à donner généreusement à l’appel de l’ONU.

“Depuis la mi-juin, en fait, le Pakistan est aux prises avec l’un des cycles les plus graves et totalement anormaux de moussons torrentielles”, a-t-il déclaré. Les précipitations pendant cette période étaient trois fois supérieures à la moyenne et jusqu’à six fois plus élevées dans certaines régions, a-t-il déclaré.

L’appel éclair de l’ONU pour 160 millions de dollars américains fournira de la nourriture, de l’eau, des installations sanitaires, des soins de santé et d’autres formes d’aide à quelque 5,2 millions de personnes, a déclaré António Guterres.

“L’ampleur des besoins augmente comme les eaux de crue. Cela nécessite l’attention collective et prioritaire du monde”, a-t-il déclaré.