L’ONU décrit les besoins humanitaires comme “étonnamment élevés” alors qu’elle lance un appel record à l’aide

Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé jeudi un appel pour un montant record de 51,5 milliards de dollars d’aide pour 2023, avec des dizaines de millions de personnes supplémentaires qui devraient avoir besoin d’aide, testant le système de réponse humanitaire “à ses limites”.

L’appel représente une augmentation de 25 % par rapport à 2022 et représente plus de cinq fois le montant demandé il y a dix ans.

L’Aperçu humanitaire mondial des Nations Unies estime que 65 millions de personnes supplémentaires auront besoin d’aide l’année prochaine, portant le total à 339 millions dans 68 pays.

Cela représente plus de quatre pour cent de la population de la planète ou environ la population des États-Unis.

“Les besoins humanitaires sont scandaleusement élevés, car les événements extrêmes de cette année se propagent jusqu’en 2023”, a déclaré le coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Martin Griffiths, citant la guerre en Ukraine et la sécheresse dans la Corne de l’Afrique.

“Pour les personnes au bord du gouffre, cet appel est une bouée de sauvetage.”

Plus de 100 millions de personnes ont été chassées de chez elles alors que les conflits et le changement climatique alimentent une crise de déplacement.

Neuf mois de guerre entre la Russie et l’Ukraine ont perturbé les exportations alimentaires et environ 45 millions de personnes dans 37 pays sont actuellement confrontées à la famine, selon le rapport.

10 pays demandant plus de 1 milliard de dollars chacun

La pandémie de COVID-19 a entraîné des revers majeurs dans les programmes de vaccination des enfants et contrecarré les efforts visant à mettre fin à l’extrême pauvreté, alimentant d’autres maladies telles que le choléra, a déclaré Griffiths lors du lancement jeudi.

Pour la toute première fois, 10 pays ont des appels individuels de plus d’un milliard de dollars américains – l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Nigéria, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Syrie, l’Ukraine et le Yémen.

Mais le financement des donateurs est déjà mis à rude épreuve par les crises multiples, obligeant les travailleurs humanitaires à prendre des décisions difficiles sur les priorités.

Les Nations Unies sont confrontées au plus grand déficit de financement de tous les temps, avec un financement non satisfait de 53 % en 2022, sur la base des données jusqu’à la mi-novembre.

“Le système de réponse humanitaire est testé jusqu’à ses limites”, a déclaré Griffiths.

REGARDER | Une convergence de crises conduisant à des besoins désespérés dans le monde : Selon l’ONU, 339 millions de personnes auront besoin d’une aide d’urgence en 2023 Les Nations Unies demandent un montant record de 51,5 milliards de dollars américains pour des besoins d’aide humanitaire « scandaleusement élevés », entraînés par la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et une pénurie alimentaire mondiale.

Contrairement à d’autres parties de l’ONU où les frais dépendent de la taille économique des pays, le financement humanitaire est volontaire et repose en grande partie sur les dons occidentaux.

En juin, le gouvernement canadien a annoncé qu’il fournirait 250 millions de dollars de financement pour 2022 et 2023 pour aider à faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire. En septembre, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé 1,21 milliard de dollars de nouveaux fonds pour lutter contre le VIH et d’autres maladies gravesainsi que des financements supplémentaires pour le climat et d’autres domaines de besoins mondiaux.

Les États-Unis sont de loin le plus grand donateur, avec plus de 14 milliards de dollars US jusqu’à présent cette année, suivis de l’Allemagne et de la Commission européenne, tandis que d’autres grandes économies comme la Chine et l’Inde ont donné moins de 10 millions de dollars US chacune.

Dans des remarques lors du même événement à l’ONU, l’ambassadeur de l’Union européenne, Thomas Wagner, a déclaré qu’il était impératif d’élargir et de diversifier la base de donateurs qu’il a décrite comme “étroite et troublante”.