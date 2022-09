L’ONU déclare qu’une partie de la Somalie atteindra la famine plus tard cette année

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Les Nations Unies affirment que “la famine est à nos portes” en Somalie avec des “indications concrètes” que la famine se produira plus tard cette année dans la région sud de Bay. Cela est juste en deçà d’une déclaration officielle de famine en Somalie alors que des milliers de personnes meurent dans une sécheresse historique aggravée par les effets de la guerre en Ukraine.

Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré aux journalistes qu’il avait été « profondément choqué ces derniers jours » lors d’une visite en Somalie au cours de laquelle il a vu des bébés affamés trop faibles pour pleurer.

Une déclaration formelle de famine est rare et un avertissement que trop peu d’aide est arrivée trop tard. Au moins 1 million de personnes en Somalie ont été déplacées par la pire sécheresse depuis des décennies qui affecte également la Corne de l’Afrique au sens large, y compris l’Éthiopie et le Kenya.

La famine est le manque extrême de nourriture et un taux de mortalité important dû à la famine ou à la malnutrition pure et simple combinée à des maladies comme le choléra. Une déclaration signifie que les données montrent que plus d’un cinquième des ménages souffrent de pénuries alimentaires extrêmes, que plus de 30 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que plus de deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été décrite comme un désastre pour la Somalie, qui a souffert d’une pénurie d’aide humanitaire alors que les donateurs internationaux se concentrent sur l’Europe. La Somalie s’approvisionnait également pour au moins 90 % de son blé en Russie et en Ukraine avant la guerre et a été durement touchée par la pénurie et la forte hausse des prix des denrées alimentaires.

Des familles affamées en Somalie ont trébuché pendant des jours ou des semaines à pied à travers un terrain aride à la recherche d’assistance. Beaucoup enterrent des membres de leur famille en cours de route. Même lorsqu’ils atteignent des camps en dehors des zones urbaines, ils ne trouvent que peu ou pas d’aide.

Cara Anna et Omar Faruk, l’Associated Press