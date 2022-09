L’ONU déclare qu’une partie de la Somalie atteindra la famine plus tard cette année

Commentez cette histoire Commentaire

MOGADISCIO, Somalie – Les Nations Unies ont déclaré que “la famine est à nos portes” en Somalie avec des “indications concrètes” que la famine se produira plus tard cette année dans la région sud de Bay. Cela est juste en deçà d’une déclaration officielle de famine en Somalie alors que des milliers de personnes meurent dans une sécheresse historique aggravée par les effets de la guerre en Ukraine.

Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré aux journalistes qu’il avait été « profondément choqué ces derniers jours » lors d’une visite en Somalie au cours de laquelle il a vu des bébés affamés trop faibles pour pleurer.

Une déclaration formelle de famine est rare et un avertissement que trop peu d’aide est arrivée trop tard. Au moins 1 million de personnes en Somalie ont été déplacées par la pire sécheresse depuis des décennies, provoquée par le changement climatique, qui affecte également la Corne de l’Afrique au sens large, y compris l’Éthiopie et le Kenya.

La famine est le manque extrême de nourriture et un taux de mortalité important dû à la famine ou à la malnutrition pure et simple combinée à des maladies comme le choléra. Une déclaration signifie que les données montrent que plus d’un cinquième des ménages souffrent de pénuries alimentaires extrêmes, que plus de 30 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que plus de deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été décrite comme un désastre pour la Somalie, qui a souffert d’une pénurie d’aide humanitaire alors que les donateurs internationaux se concentrent sur l’Europe. La Somalie s’approvisionnait également pour au moins 90 % de son blé en Russie et en Ukraine avant la guerre et a été durement touchée par la pénurie et la forte hausse des prix des denrées alimentaires.

“L’Ukraine a occupé le récit”, a déclaré Griffiths.

Des familles affamées en Somalie ont trébuché pendant des jours ou des semaines à pied à travers un terrain aride à la recherche d’assistance. Beaucoup enterrent des membres de leur famille en cours de route. Même lorsqu’ils atteignent des camps en dehors des zones urbaines, ils ne trouvent que peu ou pas d’aide.

Dans un camp à l’extérieur de la capitale, Mogadiscio, Fadumo Abdi Aliyow a montré à l’Associated Press les tombes de ses deux jeunes fils à côté de leur maison de fortune. La maladie avait submergé leurs corps affaiblis. L’un avait 4 ans. L’autre avait huit mois.

“Je voulais mourir avant eux pour qu’ils puissent m’enterrer”, a déclaré Aliyow. Un autre résident du camp de 1 800 familles, Samey Adan Mohamed, a déclaré que le dernier repas qu’elle et ses huit enfants avaient pris était du riz il y a un jour. Aujourd’hui, ils n’avaient que du thé.

Des camps comme le leur sont encerclés par la mort, faisant pleurer les travailleurs humanitaires. « Je n’arrivais pas à sortir de ma tête les minuscules monticules de sol marquant les tombes d’enfants », a déclaré la semaine dernière la directrice régionale adjointe de l’UNICEF, Rania Dagash. “Je suis de cette région et je ne l’ai jamais vu aussi mal.”

Une déclaration officielle de famine apporterait un financement désespérément nécessaire. Mais “tragiquement, au moment où une famine est déclarée, il est déjà trop tard”, a déclaré le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Lorsque la famine a été déclarée dans certaines parties de la Somalie en 2011, la mort d’un quart de million de personnes était déjà bien entamée.

“Ce n’est pas une répétition de la famine de 2011. C’est bien pire », a déclaré l’agence humanitaire de l’ONU la semaine dernière. Jusqu’à présent, au moins 730 enfants sont morts dans des centres de nutrition à travers la Somalie, a-t-il indiqué, et plus de 213 000 personnes courent un “risque imminent” de mourir.

“Vous avez l’impression de regarder le visage de la mort”, a déclaré le PDG de Mercy Corps, Tjada McKenna, à l’AP après avoir visité la ville gravement touchée de Baidoa. Il n’y a pas assez d’aliments thérapeutiques pour traiter les personnes souffrant de malnutrition aiguë, a déclaré McKenna, qui a vu de nombreux jeunes enfants et femmes enceintes. « Pour chaque personne que j’ai vue, imaginez toutes les personnes qui n’ont pas pu aller aussi loin. Et tant de gens arrivaient chaque jour.

Dans le même temps, le financement de l’aide a chuté de plus de 60 % par rapport à la réponse à la sécheresse précédente en Somalie en 2017, a déclaré la semaine dernière l’administratrice de l’USAID, Samantha Power, notant un « degré de désespoir et de dévastation » jamais vu auparavant dans sa carrière.

La région de la Corne de l’Afrique a connu quatre saisons des pluies ratées consécutives pour la première fois depuis plus de quatre décennies. La prochaine saison des pluies devrait également échouer. Cela met en danger environ 20 millions de personnes dans l’une des régions les plus pauvres et les plus agitées du monde.

“Malheureusement, nos modèles montrent avec un haut degré de confiance que nous entrons dans la cinquième saison des pluies ratée consécutive”, a déclaré le directeur du centre régional de prévision climatique, Guleid Artan. « En Éthiopie, au Kenya et en Somalie, nous sommes au bord d’une catastrophe humanitaire sans précédent.

Les précipitations de la saison ratée de mars à mai de cette année ont été les plus faibles des six dernières décennies, a déclaré Artan à l’AP. La saison de mars à mai de l’année prochaine ne s’annonce pas bonne non plus, a-t-il dit, craignant que “cela ne soit la sécheresse de sept ans, celle qui est biblique”.

Les déclarations formelles de famine sont rares car les données permettant de répondre aux critères de référence ne peuvent souvent pas être obtenues en raison de conflits, d’infrastructures médiocres ou de politiques. Les gouvernements peuvent se méfier d’être associés à un terme d’une ampleur aussi sinistre. Le président somalien récemment élu, cependant, a nommé un envoyé spécial sécheresse dans l’un de ses premiers actes au pouvoir, ce que Griffiths a qualifié d'”impressionnant”.

En raison de la nature éloignée de la sécheresse en Somalie et du fait que certaines zones durement touchées sont sous le contrôle du groupe extrémiste al-Shabab qui s’est montré hostile aux efforts humanitaires, personne ne sait combien de personnes sont mortes – ou le seront dans les mois à venir .

Des centaines d’appels de toute la Somalie, y compris des zones contrôlées par al-Shabab, arrivent quotidiennement à la radio somalienne Radio Ergo. Certains disent qu’aucune aide n’est disponible dans les camps. D’autres disent que les sources d’eau se sont taries ou déplorent la perte de millions de têtes de bétail qui sont à la base de leur santé et de leur richesse.

“Les gens ne pleurent pas parce qu’ils veulent que leur voix soit entendue”, a déclaré la rédactrice en chef de la radio Leyla Mohamed à l’AP. “Mais vous pouvez sentir qu’ils souffrent, qu’ils ressentent plus que nous ne pouvons entendre.”