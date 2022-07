L’ONU déclare que l’Ukraine porte une part de responsabilité dans l’attaque d’une maison de retraite

WASHINGTON (AP) – Deux semaines après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine, des rebelles soutenus par le Kremlin ont attaqué une maison de retraite dans la région orientale de Lougansk. Des dizaines de patients âgés et handicapés, dont beaucoup étaient alités, ont été piégés à l’intérieur sans eau ni électricité.

L’assaut du 11 mars a déclenché un incendie qui s’est propagé dans tout l’établissement, étouffant les personnes qui ne pouvaient pas bouger. Un petit nombre de patients et de membres du personnel se sont échappés et se sont enfuis dans une forêt voisine, obtenant finalement de l’aide après avoir marché pendant 5 kilomètres (3 miles).

Dans une guerre semée d’atrocités, l’attaque contre la maison de retraite située près du village de Stara Krasnyanka s’est démarquée par sa cruauté. Et les autorités ukrainiennes ont carrément imputé la faute aux forces russes, les accusant d’avoir tué plus de 50 civils vulnérables lors d’une attaque brutale et non provoquée.

Mais un nouveau rapport des Nations Unies a révélé que les forces armées ukrainiennes portent une part importante, et peut-être égale, du blâme pour ce qui s’est passé à Stara Krasnyanka, qui se trouve à environ 580 kilomètres (360 miles) au sud-est de Kyiv. Quelques jours avant l’attaque, des soldats ukrainiens ont pris position à l’intérieur de la maison de retraite, faisant du bâtiment une cible.

Au moins 22 des 71 patients ont survécu à l’assaut, mais le nombre exact de personnes tuées reste inconnu, selon l’ONU

Le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ne conclut pas que les soldats ukrainiens ou les combattants séparatistes soutenus par Moscou ont commis un crime de guerre. Mais il a déclaré que la bataille à la maison de retraite de Stara Krasnyanka est emblématique des préoccupations du bureau des droits de l’homme concernant l’utilisation potentielle de «boucliers humains» pour empêcher les opérations militaires dans certaines zones.

Les conséquences de l’attaque contre la maison de Stara Krasnyanka offrent également une fenêtre sur la façon dont la Russie et l’Ukraine agissent rapidement pour définir le récit de la façon dont les événements se déroulent sur le terrain – même lorsque ces événements peuvent encore être enveloppés par le brouillard de la guerre. Pour l’Ukraine, maintenir la haute main dans la lutte pour les cœurs et les esprits contribue à assurer le flux continu de milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire occidentale.

Les bombardements russes fréquemment aveugles d’immeubles d’appartements, d’hôpitaux, d’écoles et de théâtres ont été la principale cause des milliers de victimes civiles de la guerre. L’Ukraine et ses alliés, dont les États-Unis, ont réprimandé Moscou pour les morts et les blessés et ont demandé que les responsables soient traduits en justice.

Mais l’Ukraine doit également respecter les règles internationales du champ de bataille. David Crane, un ancien responsable du département américain de la Défense et un vétéran de nombreuses enquêtes internationales sur les crimes de guerre, a déclaré que les forces ukrainiennes pourraient avoir violé les lois sur les conflits armés en n’évacuant pas les résidents et le personnel de la maison de retraite.

« La règle de base est que les civils ne peuvent pas être ciblés intentionnellement. Période. Pour une raison quelconque », a déclaré Crane. « Les Ukrainiens ont placé ces personnes dans une situation qui était une zone de tuerie. Et tu ne peux pas faire ça.

L’Associated Press et la série PBS “Frontline”, puisant dans diverses sources, ont documenté de manière indépendante des centaines d’attaques à travers l’Ukraine qui constituent probablement des crimes de guerre. La grande majorité semble avoir été commise par la Russie. Mais une poignée d’entre eux, dont la destruction de la maison de retraite de Stara Krasnyanka, indiquent que les combattants ukrainiens sont également à blâmer.

Les premiers reportages dans les médias sur la maison de retraite de Stara Krasnyanka reflétaient en grande partie les déclarations faites par des responsables ukrainiens plus d’une semaine après la fin des combats.

Serhiy Haidai, le gouverneur de Louhansk, a déclaré dans un post du 20 mars sur son compte Telegram que 56 personnes avaient été tuées « cyniquement et délibérément » par des « occupants russes » qui « ont tiré à bout portant depuis un char ». Le bureau du procureur général d’Ukraine, Iryna Venediktova, a déclaré dans un communiqué publié le même jour que 56 personnes âgées sont mortes en raison des “actions perfides” des forces russes et de leurs alliés. Aucune des deux déclarations n’a mentionné si des soldats ukrainiens étaient entrés dans la maison avant le début des combats.

L’administration régionale de Louhansk, dirigée par Haidai, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Le bureau du procureur général ukrainien a déclaré vendredi à l’AP que sa division de Louhansk continuait d’enquêter sur les « bombardements aveugles et le transfert forcé de personnes » de la maison de retraite. Environ 50 patients ont été tués dans l’attaque, a indiqué le bureau, moins qu’il ne l’avait déclaré en mars. Le bureau du procureur général n’a pas directement répondu au rapport de l’ONU, mais a déclaré qu’il cherchait également à savoir si des troupes ukrainiennes étaient présentes dans la maison.

Les séparatistes soutenus par Moscou combattent les forces ukrainiennes depuis huit ans dans le cœur industriel oriental majoritairement russophone, le Donbass, qui comprend les régions de Lougansk et de Donetsk. Ils ont déclaré deux républiques « populaires » indépendantes, qui ont été reconnues par la Russie juste avant le début de la guerre.

Viktoria Serdyukova, la commissaire aux droits de l’homme du gouvernement séparatiste de Louhansk, a déclaré dans un communiqué du 23 mars que les troupes ukrainiennes étaient responsables des victimes de la maison de retraite. Les habitants ont été pris en otage par des “militants” ukrainiens et nombre d’entre eux ont été “brûlés vifs” dans un incendie déclenché par les Ukrainiens alors qu’ils se retiraient, a-t-elle déclaré.

Le rapport de l’ONU a examiné les violations du droit international des droits de l’homme qui se sont produites en Ukraine depuis l’invasion russe le 24 février. L’attaque de Stara Krasnyanka ne compte que deux paragraphes dans le rapport de 38 pages. Bien que brève, cette courte section est l’examen le plus détaillé et indépendant de l’incident qui a été rendu public.

La section de Stara Krasnyanka est basée sur des témoignages oculaires du personnel qui a survécu à l’attaque et des informations fournies par des proches des résidents, selon un responsable des Nations Unies qui n’était pas autorisé à parler publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme s’efforce toujours de documenter pleinement l’affaire, a déclaré le responsable. Parmi les questions restantes, il y a combien de personnes ont été tuées et qui elles étaient.

Début mars, selon le rapport de l’ONU, “lorsque les hostilités actives se sont rapprochées de la maison de retraite”, sa direction a demandé à plusieurs reprises aux autorités locales d’évacuer les résidents. Mais une évacuation n’a pas été possible car les forces ukrainiennes auraient miné la zone environnante et bloqué les routes, selon le rapport. La maison est construite sur une colline et se trouve à proximité d’une autoroute clé, ce qui rend l’emplacement stratégiquement important.

Le 7 mars, des soldats ukrainiens sont entrés dans la maison de retraite, selon l’ONU Deux jours plus tard, ils “se sont engagés dans un échange de tirs” avec les séparatistes soutenus par Moscou, “bien qu’il reste difficile de savoir quel côté a ouvert le feu en premier”, indique le rapport. . Aucun membre du personnel ou résident n’a été blessé lors de ce premier échange.

Le 11 mars, 71 résidents et 15 membres du personnel sont restés dans la maison sans accès à l’eau ni à l’électricité. Ce matin-là, les forces séparatistes de Louhansk, que l’ONU a qualifiées de “groupes armés affiliés à la Russie”, ont attaqué avec des armes lourdes, selon le rapport.

“Un incendie s’est déclaré et s’est propagé dans la maison de soins, alors que les combats se poursuivaient”, selon l’ONU Un nombre indéterminé de patients et de membres du personnel ont fui la maison et se sont précipités dans une forêt voisine et ont finalement été accueillis par les combattants séparatistes, qui leur ont donné l’aide, selon l’ONU

Un correspondant de la chaîne d’information publique Russia-1 a eu accès à la maison ravagée par la guerre après la bataille et a publié une vidéo sur son compte Telegram en avril qui accusait les soldats ukrainiens d’utiliser des « personnes âgées sans défense » comme boucliers humains.

Le correspondant, Nikolai Dolgachev, était accompagné dans le bâtiment par un homme identifié dans la vidéo comme un soldat séparatiste de Louhansk qui utilise l’indicatif d’appel “Wolf”. Les dégâts considérables subis par le bâtiment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sont visibles dans la vidéo. Un corps est allongé sur le sol. L’AP a vérifié que l’emplacement dans la vidéo publiée par Dolgachev est la maison de retraite en le comparant à d’autres vidéos et photos du bâtiment.

Dolgachev a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient installé un “nid de mitrailleuses” et une arme antichar dans la maison. Dans la vidéo, il s’arrête au milieu des décombres à l’intérieur du bâtiment pour poser sa main sur l’arme antichar, qu’il a incorrectement appelée Tor. Le Tor est un missile sol-air de fabrication russe.

Ian Williams, un expert militaire au Centre d’études stratégiques et internationales, a examiné la vidéo et a déclaré que l’arme était un RK-3 Corsar, un missile guidé antichar portable de fabrication ukrainienne.

Alors que les parties opposées se reprochent la tragédie de Stara Krasnyanka, la triste réalité est qu’une grande partie de la guerre en Ukraine se déroule dans des zones peuplées, ce qui augmente le risque de pertes civiles. Ces morts et ces blessés deviennent presque inévitables lorsque les civils sont pris dans la ligne de feu.

« Les Russes sont les méchants (dans ce conflit). C’est assez clair », a déclaré Crane. “Mais tout le monde est responsable devant la loi et les lois des conflits armés.”

La rédactrice d’Associated Press Lynn Berry à Washington et la photographe Zoya Shu à Berlin ont contribué à ce rapport.

