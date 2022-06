L’ONU déclare que les rivaux de la Libye ne parviennent pas à un accord lors des pourparlers électoraux

LE CAIRE (AP) – Les factions rivales libyennes n’ont pas réussi à parvenir à un accord après la conclusion d’un troisième cycle de pourparlers sous l’égide de l’ONU en Égypte, ont déclaré les Nations Unies lundi, compliquant davantage les efforts internationaux pour trouver une issue au chaos vieux de dix ans dans le pays.

Selon la conseillère spéciale de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams, les législateurs du parlement libyen basé à l’est et du Haut Conseil d’État, basé dans la capitale Tripoli, dans l’ouest du pays, ont conclu dimanche soir leur dernier cycle de négociations sur les amendements constitutionnels pour les élections. au Caire sans percée.

Les pourparlers, qui ont commencé le 12 juin, avaient cherché à établir un cadre constitutionnel pour les élections en Libye, mais les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur « les mesures régissant la période de transition » menant au vote, a déclaré William dans un communiqué.

Elle a appelé Aguila Saleh, l’influent président du parlement, et Khaled al-Meshri, chef du conseil basé à Tripoli, à se réunir dans les 10 jours pour tenter de combler les écarts entre les deux parties. Elle n’a pas précisé.

Les médias libyens ont affirmé que le principal sujet contesté était les critères d’une candidature présidentielle. Le conseil basé à Tripoli a insisté pour interdire aux militaires de se présenter au poste le plus élevé du pays – apparemment une décision dirigée contre le commandant Khalifa Hifter, un chef militaire qui divise. Hifter avait annoncé sa candidature lors des élections prévues en décembre dernier. Ce vote n’a pas eu lieu en raison d’une myriade de problèmes, notamment des espoirs controversés et des différends concernant les lois électorales.

Au cours des pourparlers au Caire, les législateurs basés à l’est ont appelé à autoriser le personnel militaire à se présenter lors d’un vote ultérieur.

L’échec de la tenue du vote en décembre a été un coup dur pour les efforts internationaux visant à mettre fin à une décennie de chaos en Libye, où des administrations rivales revendiquent maintenant le pouvoir après des tentatives d’unité l’année dernière.

La Libye, riche en pétrole, a été détruite par un conflit depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays a ensuite été pendant des années divisé entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par différentes milices et gouvernements étrangers. .

Samy Magdy, Associated Press