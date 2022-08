L’ONU déclare que les parties belligérantes du Yémen acceptent de renouveler la trêve existante

L’envoyé de l’ONU au Yémen, Hans Grundberg, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement internationalement reconnu du Yémen et les rebelles houthis du pays avaient convenu de prolonger la trêve.

Mohammed Abdel-Salam, négociateur en chef et porte-parole des Houthis, a déclaré sur Twitter que les pourparlers étaient axés sur “la consolidation des chances d’arrêter la guerre et la levée du blocus” imposé par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Le cessez-le-feu est initialement entré en vigueur le 2 avril et a été prolongé le 2 juin, bien que les deux parties aient échangé des accusations de violation de la trêve et de non-levée d’un blocus d’un an sur la ville de Taiz par les Houthis.