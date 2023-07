Le secrétaire général de l’ONU a déclaré que « le changement climatique est hors de contrôle », car une analyse non officielle des données a montré que les températures mondiales moyennes au cours des sept jours précédant mercredi étaient la semaine la plus chaude jamais enregistrée.

« Si nous persistons à retarder les mesures clés qui sont nécessaires, je pense que nous nous dirigeons vers une situation catastrophique, comme le démontrent les deux derniers records de température », a déclaré António Guterres, faisant référence aux records mondiaux de température battus lundi et mardi.

La température moyenne de l’air dans le monde était de 17,18 ° C (62,9 ° F) mardi, selon les données recueillies par les National Centers for Environmental Prediction (NCEP) des États-Unis, dépassant le record de 17,01 ° C atteint lundi.

Pour la période de sept jours se terminant mercredi, la température moyenne quotidienne était de 0,04 ° C (0,08 ° F), plus élevée que n’importe quelle semaine en 44 ans de tenue de registres, selon les données du Climate Reanalyzer de l’Université du Maine.

Cette métrique a montré que la température moyenne de la Terre mercredi est restée au niveau record de 17,18 ° C.

Climate Reanalyzer utilise les données du système de prévision climatique NCEP pour fournir une série chronologique de la température moyenne quotidienne de l’air à deux mètres, basée sur des lectures d’observations de surface, de ballons à air et de satellites.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, dont les chiffres sont considérés comme l’étalon-or des données climatiques, a déclaré jeudi qu’elle ne pouvait pas valider les chiffres non officiels.

Il a noté que le réanalyseur utilise les données de sortie du modèle, qu’il a qualifiées de « non appropriées » comme substituts des températures réelles et des enregistrements climatiques. La NOAA surveille les températures mondiales et enregistre sur une base mensuelle et annuelle, et non quotidiennement.

« Nous reconnaissons que nous sommes dans une période chaude en raison du changement climatique, et combinés à El Niño et aux conditions estivales chaudes, nous constatons que des températures de surface chaudes record sont enregistrées à de nombreux endroits à travers le monde », a déclaré la NOAA.

Néanmoins, les scientifiques conviennent qu’ils indiquent que le changement climatique atteint un territoire inexploré et que l’augmentation de la chaleur due au réchauffement climatique anthropique combinée au retour d’El Niño conduirait à des températures plus record.

L’ONU a confirmé mardi le retour d’El Niño, un phénomène météorologique sporadique. Le dernier El Niño majeur a eu lieu en 2016, qui reste l’année la plus chaude jamais enregistrée.

« Il y a de fortes chances que le mois de juillet soit le plus chaud de tous les temps, et avec lui le mois le plus chaud de tous les temps… » jamais « signifiant depuis l’Eemian [interglacial period]c’est-à-dire il y a environ 120 000 ans », a déclaré le Dr Karsten Haustein, chercheur en rayonnement atmosphérique à l’Université de Leipzig.

Diverses régions du monde ont connu des vagues de chaleur et jeudi, le service de surveillance du climat de l’UE a déclaré que le monde avait connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré le mois dernier.

Le sud des États-Unis a étouffé sous un dôme de chaleur intense ces dernières semaines, y compris lors de la fête nationale du 4 juillet mardi. Dans certaines parties de la Chine, une vague de chaleur persistante s’est poursuivie, avec des températures atteignant plus de 35°C.

Dans l’ensemble, l’un des principaux contributeurs aux records de chaleur de cette semaine est un hiver exceptionnellement doux dans l’Antarctique. Certaines parties du continent et de l’océan à proximité étaient de 10 à 20 ° C (18 à 36 ° F) plus élevés que les moyennes de 1979 à 2000.

« Les températures ont été inhabituelles au-dessus de l’océan et en particulier autour de l’Antarctique cette semaine, car les fronts de vent au-dessus de l’océan Austral sont forts, poussant l’air chaud plus au sud », a déclaré Raghu Murtugudde, professeur de sciences atmosphériques, océaniques et du système terrestre à l’Université du Maryland. et professeur invité à l’Institut indien de technologie de Mumbai.

Chari Vijayaraghavan, un explorateur polaire et éducateur qui a visité l’Arctique et l’Antarctique régulièrement au cours des 10 dernières années, a déclaré que le réchauffement climatique est évident aux deux pôles et menace la faune de la région ainsi que la fonte des glaces qui élève le niveau de la mer.

« Le réchauffement climatique pourrait entraîner une augmentation des risques de maladies telles que la propagation de la grippe aviaire dans l’Antarctique, qui auront des conséquences dévastatrices pour les manchots et d’autres animaux de la région », a déclaré Vijayaraghavan.

Avec Associated Press