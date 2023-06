NATIONS UNIES (AP) – L' »extrême urgence de la faim » en Somalie monte en flèche avec un tiers de la population qui devrait faire face à une crise ou à des niveaux de besoins alimentaires pires, mais l’ONU a été forcée de réduire considérablement l’aide alimentaire en raison d’un manque de financement , a déclaré jeudi le chef du Programme alimentaire mondial.

Cindy McCain a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les dernières données sur la sécurité alimentaire montrent que plus de 6,6 millions de Somaliens ont désespérément besoin d’aide, dont 40 000 « luttant pour leur survie dans des conditions proches de la famine ».

Mais elle a déclaré que le PAM avait été contraint de réduire l’aide alimentaire mensuelle, qui avait atteint un record de 4,7 millions de personnes en décembre, à seulement 3 millions de personnes fin avril – « et sans injection immédiate d’argent, nous devrons réduire notre distribution ». listes à nouveau en juillet à seulement 1,8 million par mois.

McCain, qui s’est rendue en Somalie le mois dernier, a déclaré avoir vu « comment les conflits et le changement climatique conspirent pour détruire la vie et les moyens de subsistance de millions de Somaliens ». Elle a déclaré que la plus longue sécheresse jamais enregistrée dans le pays, qui a tué des millions de têtes de bétail et décimé les cultures, a récemment cédé la place à des crues soudaines désastreuses dans le sud.

Exhortant les donateurs à être aussi généreux qu’ils l’étaient et ramenant la Somalie « de l’abîme de la famine en 2022 », McCain a averti que la survie de millions de Somaliens est en jeu.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est rendu en Somalie en avril « pour tirer la sonnette d’alarme » et a appelé à un « soutien international massif » pour la Somalie.

Mais les résultats d’une conférence des donateurs de haut niveau pour trois pays de la Corne de l’Afrique – la Somalie, l’Éthiopie et le Kenya – le 24 mai ont été très décevants. Il a recueilli moins d’un milliard de dollars sur les plus de 5 milliards de dollars que les organisateurs espéraient pour aider plus de 30 millions de personnes.

Ce n’est qu’au cours des dernières années que la Somalie a commencé à trouver sa place après trois décennies de chaos entre les seigneurs de la guerre, le groupe extrémiste al-Shabab lié à Al-Qaïda et l’émergence de groupes extrémistes liés à l’État islamique. En mai dernier, Hassan Sheikh Mohamud, qui a été président de la Somalie entre 2012 et 2017, a été réélu au plus haut poste par les législateurs après une longue compétition.

La Somalie a fait face à de nombreuses attaques d’al-Shabab et récemment, le gouvernement s’est lancé dans ce qui a été décrit comme l’offensive la plus importante contre le groupe extrémiste depuis plus d’une décennie.

Catriona Laing, la nouvelle représentante spéciale de l’ONU pour la Somalie, a déclaré au conseil que les opérations du gouvernement ont dégradé militairement al-Shabab et délogé ses combattants d’un certain nombre de zones, ce qui est « une réalisation remarquable ».

Mais Laing a déclaré qu’al-Shabab reste une menace importante », soulignant « une récente résurgence de l’ampleur, du rythme et de la répartition géographique » de ses attaques, dont une attaque le 9 juin contre l’hôtel Pearl Beach dans la capitale Mogadiscio qui a tué neuf personnes.

L’Union africaine a une force en Somalie qui apporte son soutien aux forces gouvernementales combattant al-Shabab. L’année dernière, le Conseil de sécurité a approuvé à l’unanimité une nouvelle mission de transition de l’UA connue sous le nom d’ATMIS, pour soutenir les Somaliens jusqu’à ce que leurs forces prennent l’entière responsabilité de la sécurité du pays à la fin de 2024.

Laing a déclaré que le retrait d’ATMIS et le transfert se poursuivaient, mais son évaluation initiale « est que la complexité, les contraintes et le rythme du processus de transition présentent des risques, (et) ce sera difficile ».

Edith M. Lederer, Associated Press