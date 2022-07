L’ONU déclare que des inondations ont tué 7 personnes dans la région soudanaise du Darfour

De fortes pluies ont commencé vendredi soir dans la localité de Kass, dans la province du Darfour-Sud, selon la Coordination générale pour les réfugiés et les personnes déplacées au Darfour.

LE CAIRE — Des inondations déclenchées par des pluies torrentielles saisonnières dans la région du Darfour, dans l’ouest du Soudan, ont tué au moins sept personnes, dont des enfants, ont annoncé dimanche l’ONU et un groupe d’aide.

Le groupe a déclaré que parmi les morts figuraient une femme enceinte et deux garçons âgés de 2 et 8 ans. Il a déclaré qu’au moins 100 maisons dans des camps de personnes déplacées se sont effondrées ou ont été partiellement endommagées.

Toby Harward, un coordinateur de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a signalé les décès. Il a publié des images sur Twitter montrant des zones et des maisons inondées. Il a déclaré que le HCR et ses partenaires s’efforçaient de fournir une aide humanitaire aux communautés touchées.

Les inondations saisonnières ont tué plus de 80 personnes et inondé des dizaines de milliers de maisons à travers le Soudan entre juillet et septembre de l’année dernière.