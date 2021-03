Au moins 38 personnes ont été tuées au Myanmar mercredi, le plus grand bilan d’une journée dans l’aggravation de la répression des manifestations anti-coup d’État, a déclaré le représentant spécial des Nations Unies pour le pays.

La représentante, Christine Schraner Burgener, a rapporté les décès alors que la nouvelle était apparue que le choix de la junte pour l’envoyé de l’ONU avait brusquement démissionné.

Les développements de mercredi sont intervenus alors que les États-Unis, qui sont le président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour mars, ont programmé une réunion vendredi pour faire face à la crise au Myanmar, ont indiqué des diplomates.

Le Myanmar est plongé dans la tourmente depuis qu’une junte militaire a pris le contrôle le 1er février et a arrêté les dirigeants civils dont le parti, la Ligue nationale pour la démocratie, avait remporté une victoire écrasante aux élections nationales. Les forces de sécurité ont utilisé des moyens de plus en plus brutaux pour écraser les manifestations anti-coup d’État.