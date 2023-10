Les Nations Unies ont déclaré que les chiffres fournis par le ministère palestinien de la Santé à Gaza se sont révélés systématiquement crédibles dans le passé, après que le président américain Joe Biden a mis en doute le bilan des morts fourni par les autorités locales.

S’adressant aux journalistes vendredi, le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré que peu de gens doutaient de la crédibilité des chiffres des guerres précédentes.

« Au cours des cinq ou six cycles de conflit dans la bande de Gaza, ces chiffres étaient considérés comme crédibles et personne n’a jamais vraiment contesté ces chiffres », a déclaré Lazzarini aux journalistes à Jérusalem.

Le ministère de la Santé, qui utilise les données des morgues et des hôpitaux pour établir ses chiffres, a publié jeudi un document de 212 pages contenant les noms et numéros d’identité des personnes tuées.

Les commentaires de Lazzarini interviennent quelques jours après que Biden a déclaré qu’il n’avait « aucune idée que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées » au milieu des bombardements intensifs d’Israël sur Gaza.

S’adressant aux journalistes jeudi, le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, John Kirby, a déclaré que le « soi-disant » ministère de la Santé de Gaza était « une façade pour le Hamas », le groupe armé palestinien qui gouverne Gaza.





Les commentaires de Biden ont suscité des critiques de la part des défenseurs des droits palestiniens, alors qu’Israël mène des raids aériens incessants sur Gaza après avoir coupé l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et au carburant pour plus de 2,3 millions d’habitants de l’enclave.

« Contester ces chiffres, c’était en réalité simplement mettre les deux pieds aux côtés d’Israël sur ce sujet, d’une autre manière qui déshumanise les Palestiniens », avait précédemment déclaré à Al Jazeera Yara Asi, une experte palestino-américaine en santé publique à l’Université de Floride centrale.

Le ministère de la Santé a déclaré vendredi qu’au moins 7 326 Palestiniens avaient été tués et plus de 18 000 blessés depuis qu’Israël a commencé à bombarder Gaza après l’attaque du 7 octobre des combattants du Hamas sur le sud d’Israël. Plus de 1 400 personnes ont été tuées dans cette attaque, selon les autorités israéliennes.

Israël a ensuite imposé un « siège complet » à Gaza et sa campagne de bombardements a laissé des quartiers entiers réduits en ruines et des centaines de milliers de personnes déplacées.

Des groupes humanitaires, des organisations internationales, notamment l’ONU, des agences de presse et des branches du gouvernement américain ont cité les chiffres du ministère de la Santé et les ont généralement trouvés fiables au cours de plusieurs cycles de combats précédents à Gaza.

Les précédents bilans de morts ont également résisté à un examen minutieux lorsqu’ils ont été soumis à des enquêtes indépendantes. Un reportage du média Huffington Post trouvé que le Département d’État de l’administration Biden s’est constamment appuyé sur eux au cours des deux dernières semaines, soulevant peu d’inquiétudes quant à leur exactitude.





“Les chiffres ne sont peut-être pas parfaitement précis minute par minute”, a déclaré Michael Ryan, du programme d’urgence sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé, à l’agence de presse Associated Press. “Mais ils reflètent largement le nombre de morts et de blessés.”

À la suite d’une explosion survenue la semaine dernière à l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza, qu’Israël et le groupe armé du Jihad islamique palestinien (JIP) se sont mutuellement imputés, les autorités sanitaires ont déclaré qu’environ 500 personnes avaient été tuées.

Ce chiffre a ensuite été révisé à la baisse, à 471. Selon l’agence de presse Reuters, un rapport non classifié des services de renseignement américains estime que « le nombre de morts se situe probablement dans le bas de l’échelle, entre 100 et 300 ».