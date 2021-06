L’ONU critique l’utilisation d’enfants soldats après que le gouvernement du Burkina Faso a déclaré que le massacre de plus de 130 personnes avait été commis par des enfants

Le porte-parole du gouvernement burkinabé, Ousseni Tamboura, a déclaré que les informations glanées lors des interrogatoires après l’attaque indiquaient que la plupart des assaillants de l’attaque brutale contre le village de Solhan étaient des jeunes âgés de 12 à 14 ans seulement.

En réponse aux affirmations des autorités, la branche de l’ONU dédiée aux droits et au bien-être des enfants, l’UNICEF, a condamné le recrutement d’enfants soldats par des groupes terroristes en tant que « violation grave de leurs droits fondamentaux ».

L’attaque brutale du village septentrional de Solhan s’est produite tard dans la nuit du 4 juin, et l’assaut s’est poursuivi jusqu’au 5 juin. Les auteurs ont détruit des maisons, incendié un marché et abattu des dizaines de résidents. Selon le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (UNHRC), environ 3 300 personnes ont réussi à fuir l’attaque en cours à Solhan.

Le nombre officiel de morts s’élève à 132 morts, mais le nombre total serait supérieur à 160, avec une vingtaine d’enfants parmi les personnes décédées.

Alors que personne n’a encore revendiqué l’attaque, le gouvernement burkinabé a déclaré qu’il soupçonnait des sympathisants d’Al-Qaïda, en particulier le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), d’en être responsables.

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est en proie à une augmentation des attentats terroristes perpétrés par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda.

On estime que 40 % de tous les enfants soldats dans le monde opèrent en Afrique. Il a été théorisé que les raisons du déploiement d’enfants soldats sont qu’ils sont considérés comme plus « indispensable » que les adultes et font souvent preuve d’une plus grande loyauté envers les commandants que les adultes.

Depuis 2019, plus de 1,2 million de personnes vivant au Burkina Faso ont été expulsées de leurs foyers en raison des conditions turbulentes dans le pays. Plus de 80% des personnes déplacées cette année seulement sont des femmes ou des enfants, selon le HCR.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !