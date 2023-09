L’ONU critique l’interdiction française du port du foulard par les athlètes olympiques

Les critiques ont condamné ces politiques comme discriminatoires et affirment qu’elles fomentent l’islamophobie, tandis que le gouvernement les a défendues comme essentielles au maintien de l’unité nationale et à la réduction des menaces perçues d’influence religieuse sur la société. Lorsque les Jeux olympiques d’été reviendront en France pour la première fois depuis un siècle en juillet, ils offriront au pays une scène internationale pour projeter son identité sur le monde, une identité que le gouvernement définit de plus en plus par les principes de laïcité.