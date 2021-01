NAIROBI, Kenya (AP) – Les Nations Unies craignent une «transmission communautaire massive» du COVID-19 dans la région troublée du Tigray en Éthiopie, alimentée par les déplacements et l’effondrement des services de santé, alors que les travailleurs humanitaires commencent enfin à accéder à la région deux mois après le début des combats . Des hôpitaux ont été pillés, voire détruits.

Un nouveau rapport de l’ONU basé sur les premières évaluations sur le terrain confirme certaines des inquiétudes inquiétantes concernant les quelque 6 millions d’habitants de Tigray depuis que le conflit a éclaté le 4 novembre entre les forces éthiopiennes et celles de la région du Tigray.

La crise a menacé de déstabiliser l’un des pays les plus puissants et les plus peuplés d’Afrique et d’attirer des voisins comme le Soudan. Les dirigeants du Tigray ont dominé le gouvernement éthiopien pendant près de trois décennies avant l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed et de les mettre sur la touche au milieu de réformes radicales qui lui ont valu le prix Nobel de la paix.

Abiy a rejeté l ‘«ingérence» internationale dans le conflit alors même que l’ONU et d’autres ont plaidé pendant des semaines pour un accès sans entrave au Tigray alors que la nourriture, les médicaments et autres fournitures venaient à manquer.

Maintenant, le COVID-19 est devenu la dernière source d’alarme. «Seuls cinq des 40 hôpitaux du Tigray sont physiquement accessibles», indique le nouveau rapport de l’ONU publié jeudi. «En dehors de ceux de Mekele (la capitale du Tigré), les hôpitaux restants sont pillés et beaucoup auraient été détruits.» Il ne dit pas qui a fait le pillage.

Le travail de surveillance et de contrôle du COVID-19 a été interrompu pendant plus d’un mois à Tigray, et cela, avec le déplacement de centaines de milliers de personnes, «devrait avoir facilité la transmission communautaire massive de la pandémie», indique le rapport.

L’Éthiopie a l’un des plus importants cas de COVID-19 sur le continent africain avec plus de 127 000 infections confirmées. Alors que son taux de cas quotidiens a diminué ces dernières semaines, les responsables n’ont pas dit s’ils avaient reçu des données de la région de Tigray.

«Les établissements de santé en dehors des grandes villes ne fonctionnent pas et ceux des grandes villes fonctionnent partiellement avec un stock de fournitures limité ou nul et l’absence d’agents de santé», indique le rapport de l’ONU.

Le rapport indique également que la région du Tigré reste instable. «Les combats localisés et l’insécurité se poursuivent, avec des combats signalés dans les zones rurales et dans les périphéries de Mekele, Shiraro et Shire, entre autres, depuis la semaine dernière», dit-il.

La situation humanitaire globale est «désastreuse», selon l’ONU, avec des approvisionnements alimentaires «très limités» et des pillages généralisés. «Seuls les produits alimentaires produits localement sont disponibles et à des prix croissants, ce qui rend les produits de base inabordables.» La plupart des habitants de Tigray sont des agriculteurs de subsistance et le conflit a perturbé la récolte.

Deux camps importants abritant des dizaines de milliers de réfugiés de l’Érythrée voisine restent inaccessibles – une autre source d’alarme puisque la présence de troupes érythréennes a été confirmée au Tigré.

Personne ne sait combien de milliers de personnes ont été tuées dans le conflit. Au moins cinq travailleurs humanitaires ont été tués.