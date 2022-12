L’ONU craint la mort de 180 réfugiés rohingyas dans un bateau échoué

Les responsables de l’ONU ont déclaré que leur appel aux gouvernements de la région pour sauver l’un de ces bateaux, avec environ 190 à bord, avait changé à chaque indication de son emplacement.

À différents endroits, le bateau a été repéré près de la Thaïlande, de l’Inde et du Sri Lanka. Enfin, dimanche matin, des responsables indonésiens ont confirmé à l’ONU que 58 personnes à bord avaient été secourues et ramenées à terre à Aceh, les premières informations et les médias suggérant que des pêcheurs étaient les sauveteurs. Les responsables indonésiens n’ont pas pu être joints pour confirmation, et le sort des autres à bord est resté incertain.

“Nous pouvons confirmer que 58 personnes ont été secourues et débarquées à Aceh, en Indonésie”, a déclaré M. Baloch, porte-parole de l’agence pour les réfugiés. « Les inquiétudes demeurent pour 130 personnes toujours sur le point de périr dans des eaux meurtrières. J’espère que ces vies seront également sauvées bientôt.

Les Nations Unies ont déclaré que le bateau qu’elles craignent de couler avait très probablement quitté le Bangladesh à peu près au même moment que celui qui a été secouru par la marine sri-lankaise la semaine dernière.

Des militants rohingyas ont déclaré que le bateau était parti le 2 décembre, avec 24 enfants parmi les 180 à bord. Les proches n’avaient pas pu contacter le bateau, qui transportait un téléphone satellite, depuis le 8 décembre.

Karan Deep Sing reportage contribué.