Le conflit a détourné l’Occident d’autres catastrophes humanitaires, selon des responsables

L’ONU a du mal à faire face aux crises humanitaires mondiales en raison d’un déficit de financement record, tandis que de nombreuses grandes puissances accordent la priorité au conflit ukrainien, a rapporté lundi le New York Times.

L’organisation internationale reçoit l’essentiel de son financement de plusieurs grands donateurs, dont les États-Unis, l’UE, le Japon et le Canada. S’ils peuvent permettre à l’ONU d’utiliser l’argent comme bon leur semble, ils ont également le droit d’affecter des contributions à des programmes spécifiques.

Selon le rapport, il n’y a pas eu de grave déficit de financement pour l’Ukraine, tandis que d’autres pays n’ont pas reçu l’aide dont ils avaient tant besoin.

Bien que les pays riches aient augmenté leurs contributions à l’ONU, les montants restent insuffisants car la demande d’aide humanitaire a gonflé en raison de la pandémie de Covid-19 et de la sécheresse, indique le journal.

“Il s’agit du plus grand déficit de financement que nous ayons jamais vu, principalement parce que le nombre de personnes vulnérables qui ont besoin d’aide augmente rapidement», a déclaré Martin Griffiths, chef du bureau des secours humanitaires et d’urgence de l’ONU. Il a ajouté que cette année, l’ONU et les groupes privés ont besoin de 48,7 milliards de dollars pour aider plus de 200 millions de personnes, mais ils ont réussi à accumuler moins d’un tiers de la somme nécessaire.

En 2022, le bureau humanitaire de l’ONU a demandé plus de 6 milliards de dollars pour aider les Ukrainiens, et la demande a été presque entièrement satisfaite. Dans le même temps, des appels beaucoup plus modestes étaient financés à moins de 20 % – pour Haïti, El Salvador, le Burundi et le Myanmar. Bien que la situation de l’aide pour les crises humanitaires en Syrie, en Afghanistan et en Éthiopie ne soit pas aussi grave, ces pays ne reçoivent toujours pas autant d’attention que l’Ukraine.

Selon l’ancien responsable de l’ONU Eugene Chen, le monde a été frappé par “une tempête parfaite» qui comprend divers facteurs, alors que les crises habituelles ont été exacerbées par des défis tels que le Covid-19.

Selon Griffiths, l’ONU a puisé dans son Fonds d’intervention d’urgence, mais cela ne suffit pas pour répondre à tous les besoins. Dans cette optique, il a demandé aux États donateurs de commencer à aider les personnes d’autres pays comme ils aident les Ukrainiens.