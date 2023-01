L’ONU confirme que 2022 figure parmi les huit années les plus chaudes jamais enregistrées

Les huit dernières années ont été les plus chaudes depuis le début des records, ont confirmé jeudi les Nations Unies, malgré l’influence refroidissante d’un modèle météorologique prolongé de La Nina.

L’année dernière, alors que le monde faisait face à une cascade de catastrophes naturelles sans précédent rendues plus probables et meurtrières par le changement climatique, la température mondiale moyenne était d’environ 1,15 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale.

“Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, alimentées par des concentrations toujours croissantes de gaz à effet de serre et une chaleur accumulée”, a déclaré l’agence onusienne dans un communiqué.

L’année la plus chaude jamais enregistrée a été 2016, suivie de 2019 et 2020, a-t-il constaté.

Entre-temps, l’année dernière a marqué la huitième année consécutive que les températures mondiales annuelles étaient supérieures d’au moins un degré aux niveaux préindustriels observés entre 1850 et 1900.

L’Accord de Paris, convenu par presque toutes les nations du monde en 2015, appelait à plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C, ce qui, selon les scientifiques, limiterait les impacts climatiques à des niveaux gérables.

Mais l’OMM a averti jeudi que “la probabilité de – temporairement – franchir la limite de 1,5 ° C … augmente avec le temps”.

L’OMM est parvenue à ses conclusions en consolidant six principaux ensembles de données internationales, dont le moniteur climatique Copernicus de l’Union européenne (C3S) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, qui ont annoncé des résultats similaires cette semaine.

L’effet La Nina “de courte durée”

L’agence des Nations Unies a souligné que les huit années les plus chaudes jamais enregistrées remontent toutes à 2015, malgré les événements consécutifs de La Nina depuis 2020.

Le phénomène météorologique a un effet refroidissant sur les températures mondiales.

L’année dernière n’a donc été “que” la cinquième ou la sixième année la plus chaude jamais enregistrée, selon l’OMM.

La situation l’année dernière était plus extrême à certains endroits.

Copernicus a déclaré mardi dans son rapport annuel que les régions polaires de la planète avaient enregistré des températures record l’année dernière, tout comme de vastes étendues du Moyen-Orient, de la Chine, de l’Asie centrale et de l’Afrique du Nord.

L’Europe a connu sa deuxième année la plus chaude de son histoire alors que la France, la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Italie ont établi de nouveaux records de température moyenne et que les vagues de chaleur à travers le continent ont été aggravées par de graves conditions de sécheresse, a-t-il déclaré.

Pour la planète dans son ensemble, l’OMM a déclaré que l’impact de La Nina, qui devrait se terminer dans quelques mois, serait “de courte durée”.

Le modèle météorologique, a-t-il déclaré, “n’inversera pas la tendance au réchauffement à long terme causée par des niveaux record de gaz à effet de serre piégeant la chaleur dans notre atmosphère”.

“Catastrophes météorologiques dramatiques”

“En 2020, nous avons été confrontés à plusieurs catastrophes météorologiques dramatiques qui ont coûté beaucoup trop de vies et de moyens de subsistance”, a déclaré le chef de l’OMM, Petteri Taalas, soulignant les inondations qui ont submergé un tiers du Pakistan, les vagues de chaleur record en Chine, en Europe et dans les Amériques et un -la sécheresse dans la Corne de l’Afrique.

L’OMM a déclaré que la tendance était claire.

“Depuis les années 1980, chaque décennie a été plus chaude que la précédente”, a-t-il déclaré.

La température moyenne pour la période 2013-2022 était de 1,14 degrés Celsius au-dessus de la référence préindustrielle.

Il s’élevait à 1,09 degrés Celsius entre 2011 et 2020, selon les estimations du groupe consultatif sur les sciences du climat de l’ONU, le GIEC.

Ceci, a déclaré l’OMM, “indique que le réchauffement à long terme se poursuit”, le monde “se rapprochant déjà de la limite inférieure d’augmentation de la température que l’Accord de Paris cherche à éviter”.

La recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes souligne la nécessité d’une “préparation améliorée”, a déclaré Taalas.

Lors du sommet sur le climat de la COP27 en novembre, le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a dévoilé un plan quinquennal de 3 milliards de dollars pour construire un système mondial d’alerte précoce pour les événements météorologiques extrêmes mortels et coûteux amplifiés par le changement climatique.

Jusqu’à présent, seule la moitié des 193 États membres de l’ONU disposent de tels systèmes, a déclaré Taalas.

Il a averti que les “grandes lacunes” dans les observations météorologiques de base, y compris en Afrique, avaient “un impact négatif majeur sur la qualité des prévisions météorologiques”.