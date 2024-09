L’ONU condamne les explosions de téléavertisseurs au Liban et en Syrie — RT World News

Le responsable de l’attaque « doit rendre des comptes », a déclaré le commissaire aux droits de l’homme Volker Turk

L’explosion massive d’appareils électroniques qui a tué au moins 37 personnes et blessé des milliers d’autres au Liban et en Syrie a été un « choquant » Il s’agit d’un acte qui viole le droit international des droits de l’homme, a déclaré mercredi le commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk.

Dans son déclarationDans un communiqué publié sur le site officiel de l’ONU, Turk a appelé à une action immédiate pour trouver les auteurs de l’attaque.

Des explosions ont secoué le Liban mardi et mercredi, des bipeurs, des talkies-walkies et même des ordinateurs portables explosant simultanément. Les attaques semblent avoir visé des membres du groupe militant Hezbollah, un puissant mouvement politique et une force paramilitaire soutenu par l’Iran au Liban. Cependant, de nombreux passants innocents ont également été touchés par les explosions.

Le Hezbollah et le gouvernement de Beyrouth ont accusé Israël d’être responsable des attaques et ont promis des représailles. L’Etat hébreu n’a jusqu’à présent ni confirmé ni nié sa responsabilité. Les médias ont cependant affirmé que le Mossad, le service de renseignement israélien, avait équipé les engins de petites charges explosives en prévision d’une guerre majeure avec le Hezbollah et les avait déclenchés via un signal à distance.

Selon Turk, l’attaque a eu lieu « inacceptable » peu importe qui était ciblé.

Le ciblage simultané de milliers de personnes, qu’il s’agisse de civils ou de membres de groupes armés, sans savoir qui était en possession des engins ciblés, où ils se trouvaient et dans quel environnement ils se trouvaient au moment de l’attaque, constitue une violation du droit international des droits de l’homme.

Le Turc a appelé à une « enquête indépendante, approfondie et transparente » dans les circonstances des explosions, et a déclaré que « Ceux qui ont ordonné et exécuté une telle attaque doivent être tenus responsables. » Il a également lancé un appel à « tous les États ayant une influence dans la région et au-delà » pour aider à désamorcer la situation afin d’éviter une guerre totale entre le Liban et Israël, soulignant que « La protection des civils doit être la priorité absolue. »















Les explosions ont eu lieu dans le contexte de la guerre entre Israël et les militants du Hamas à Gaza. Depuis le début du conflit à Gaza, le Hezbollah, qui soutient le Hamas, a mené une campagne limitée de frappes de drones et de missiles contre le nord d’Israël, exigeant que l’État juif mette fin à sa campagne dans l’enclave. Les responsables israéliens ont menacé à plusieurs reprises de lancer une offensive majeure au Liban en réponse.

Il y a moins de deux mois, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a annoncé que Jérusalem-Ouest se préparait à « guerre totale » avec le Hezbollah. Après la deuxième vague d’explosions de mercredi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a annoncé que « une nouvelle phase » La guerre contre les groupes militants du pays a commencé, l’attention se déplaçant du Hamas vers le Hezbollah. Il a également déclaré que le gros des forces israéliennes était en train d’être déplacé vers la frontière libanaise.