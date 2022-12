L’ONU condamne les “erreurs juridiques” dans un rapport sur l’asile soutenu par Suella Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’organisme des Nations Unies pour les réfugiés a condamné un rapport – soutenu par la ministre de l’Intérieur Suella Braverman – qui appelait à ce que les demandeurs d’asile qui entrent “illégalement” au Royaume-Uni soient détenus indéfiniment et interdits de s’installer ici.

Le n ° 10 n’a pas exclu d’interdire aux migrants arrivant dans de petits bateaux via la Manche de s’installer au Royaume-Uni après que Mme Braverman ait écrit un avant-propos du rapport du Center for Policy Studies.

Le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré que le plan radical du groupe de réflexion de droite contenait une série “d’erreurs factuelles et juridiques” concernant le processus d’asile et le droit international.

L’organisme a déclaré qu’il était erroné que le rapport radical tente de désigner certains demandeurs d’asile « illégaux » – un terme également fréquemment utilisé par Mme Braverman et le ministère de l’Intérieur.

« Il n’existe pas de ‘demandeur d’asile illégal’ », a déclaré Vicky Tennant, représentante du HCR au Royaume-Uni.

“La détention indéfinie des demandeurs d’asile, basée uniquement sur leur mode d’arrivée, punirait les personnes ayant besoin d’aide et de protection et constituerait une violation manifeste des obligations du Royaume-Uni en vertu de la convention de 1951 sur les réfugiés”, a-t-elle ajouté.

Le chef du HCR a également déclaré que toute tentative d’imposer une “interdiction générale” aux demandes d’asile de ceux qui arrivent sur de petits bateaux “enfreindrait la convention sur les réfugiés” – si cela signifiait qu’ils n’avaient aucun moyen d’établir leur statut et risquaient un retour forcé. .

Elle a ajouté : « L’accès à l’asile ne devrait jamais dépendre du mode d’arrivée ou de la nationalité. La seule façon d’établir si les gens sont des réfugiés est par une détermination juste et efficace de leurs demandes.

L’article du Center for Policy Studies, co-écrit par l’ancien assistant de Theresa May, Nick Timothy, et partiellement approuvé par Mme Braverman, a recommandé de légiférer pour rendre impossible la demande d’asile en Grande-Bretagne après avoir voyagé depuis un pays sûr.

Le rapport appelait également à la révision des lois sur les droits de l’homme – avec le retrait “si nécessaire” du Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) – pour aider à la “délocalisation” des migrants vers le Rwanda et d’autres pays.

Daniel Sohege, directeur de Stand for All Charity, a déclaré que le plan du rapport ne permettrait pas au gouvernement de prétendre qu’il « délocalisait » les demandes d’asile en envoyant des personnes au Rwanda ou dans tout autre pays.

« Ce n’est pas de la délocalisation si vous refusez de les laisser revenir ou de traiter leurs réclamations. C’est un transport forcé… C’est aussi massivement contre-productif, ainsi que potentiellement illégal et définitivement inhumain », a déclaré M. Sohege.

Le porte-parole officiel de Rishi Sunak a déclaré que le ministre de l’Intérieur “avait clairement indiqué” qu’elle n’était pas d’accord avec toutes les suggestions du rapport. Mais il a dit qu’il était vrai que le gouvernement reconnaît “la nécessité d’aller plus loin sur cette question importante”.

Dans son avant-propos, Mme Braverman a déclaré que l’appel à l’action contre la “migration illégale” n’était pas “xénophobe ou anti-immigration” et s’est engagée à apporter “les changements opérationnels et législatifs nécessaires pour s’attaquer de manière globale à ce problème”.

Le Conseil des réfugiés a déclaré que Mme Braverman semblait flirter avec “des politiques de plus en plus dures et irréalisables” qui contreviendraient aux engagements fondamentaux en matière de droits humains.

“Le système d’asile ne fonctionne pas efficacement, mais les réponses ne résident pas dans des mesures plus punitives qui sont impraticables et complètement en décalage avec les valeurs britanniques”, a déclaré le directeur général Enver Solomon.