L’ONU condamne les attaques terroristes « odieuses » au Pakistan — Enjeux mondiaux

70 autres personnes ont été blessées lors des attaques de vendredi contre la mosquée Hangu à Khyber Pakhtunkhwa et lors d’une procession religieuse à Mastung, au Baloutchistan.

« Il est particulièrement odieux que ces attaques aient eu lieu dans un lieu de culte et pendant la célébration de l’anniversaire du prophète Mahomet », a déclaré M. Guterres dans un communiqué. déclaration.

Il a réitéré la solidarité de l’ONU avec le gouvernement et le peuple du Pakistan dans leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

« Criminel et injustifiable »

Membres de l’ONU Conseil de sécurité a également condamné les attentats « dans les termes les plus fermes », soulignant que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l’une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales.

« Tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quelle que soit sa motivation, où qu’il soit, à quel moment et par qui qu’il soit commis », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Les membres du Conseil ont exhorté tous les États, conformément à leurs obligations en vertu du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, à coopérer activement avec le Gouvernement pakistanais et les autres autorités compétentes pour traduire en justice les responsables de ces attaques.

Miguel Ángel Moratinos, Haut Représentant de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC), a également dénoncé les attaques, réitérant que « les lieux de culte sont des lieux sacrés où les fidèles devraient pouvoir pratiquer leur foi en toute sécurité et librement ».