L’ONU condamne l’armée birmane pour le déplacement de 100 000 citoyens lors d' »attaques aveugles »

Dans un communiqué publié mardi, l’équipe de pays des Nations Unies (UNCT) au Myanmar a exprimé sa préoccupation « sur la détérioration rapide de la situation sécuritaire et humanitaire » dans l’est de l’État de Kayah, d’autant plus que l’armée poursuit sa répression après le coup d’État.

Avertissement des conséquences de la « attaques aveugles des forces de sécurité contre des zones civiles », l’UNCT a estimé que 100 000 hommes, femmes et enfants ont été déplacés à l’intérieur du seul État de Kayah au cours des derniers mois. Critiquant la poursuite de la violence, l’ONU a averti qu’elle pourrait « poussez les gens à travers les frontières internationales en quête de sécurité, comme on l’a déjà vu dans d’autres parties du pays. »

L’État de Kayah, ainsi que les régions de Chin, Kachin, Kayin et Shan, ont connu des combats intenses, entraînant des milliers de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire urgente, notamment des médicaments essentiels, de la nourriture et des abris, selon des groupes de surveillance.

La déclaration de l’UNCT mardi est le dernier avertissement des responsables surveillant la situation concernant le déplacement continu de citoyens dans toute la région, alors que les gens fuient vers d’autres parties du Myanmar et des pays voisins pour fuir les violents affrontements entre les manifestants anti-coup d’État et les forces de la junte a coûté la vie à plus de 800 personnes en quelques mois.

Depuis que l’armée a pris le contrôle le 1er février, détenant les dirigeants démocratiquement élus du Myanmar, l’ONU a appelé toutes les parties de la région à agir rapidement pour protéger les civils et mettre fin à la violence.

La déclaration de l’UNCT est intervenue un jour après que le ministre malaisien des Affaires étrangères Hishammudin Hussein a déclaré que les progrès du plan en cinq points visant à garantir la paix au Myanmar « est douloureusement lent ». Les remarques, faites dans un tweet lundi, ont ajouté que la communauté internationale attend maintenant de nouvelles mesures de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est concernant le Myanmar promulguant le plan de consensus en 5 points pour mettre fin à la violence.

