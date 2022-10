L’ONU condamne la “tentative d’annexion illégale” de quatre régions ukrainiennes par la Russie ; Zelenskyy et Biden applaudissent le vote

L’Assemblée générale des Nations unies a approuvé mercredi à une écrasante majorité une résolution reconnaissant l’intégrité territoriale de l’Ukraine et condamnant la Russie pour ses tentatives “illégales” d’annexer quatre régions ukrainiennes. La résolution appelait également la Russie à annuler les annexions.

L’organisme international de 193 membres a voté 143 contre 5 pour soutenir les frontières de l’Ukraine avant l’annexion, une décision applaudie par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le président Biden.

“La protection de l’intégrité territoriale de l’Ukraine est la protection de l’ensemble de l’ordre juridique international, à commencer par la Charte des Nations unies”, a déclaré Zelenskyy dans son discours du soir.

Il a ajouté : “Divers agresseurs potentiels dans le monde observent maintenant la réaction des démocraties à la farce organisée par la Russie avec des référendums fictifs et des tentatives d’annexion”.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE UKRAINE DE ZAPORIZHZHIA PERD L’ÉNERGIE EXTÉRIEURE : “PROFONDÉMENT INQUIÉTANT”

Les cinq pays qui ont voté contre la mesure étaient la Russie, le Nicaragua et la Syrie. Parmi les dissidents figuraient également la Biélorussie, qui aide la Russie dans son invasion en cours, et la Corée du Nord (officiellement la République populaire démocratique de Corée).

Il y a eu 35 abstentions formelles lors du vote.

L’Iran, qui fournit des drones kamikazes que la Russie utilise en Ukraine, n’a pas voté.

L’ambassadeur d’Ukraine auprès de l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a qualifié le vote d'”incroyable” et de “moment historique”.

Oleskii Makeiev, un autre ambassadeur ukrainien, a déclaré que le résultat de la résolution de l’ONU était un « vote clair de solidarité du monde avec l’Ukraine ».

L’UKRAINE RÉPOND APRÈS QUE LA RUSSIE ait blâmé l’EXPLOSION D’UN PONT

Le président Biden a déclaré que le vote démontrait que le monde “est plus uni et plus déterminé que jamais à tenir la Russie responsable de ses violations”.

C’est “un message clair” que “la Russie ne peut pas effacer un État souverain de la carte” et qu’elle “ne peut pas changer les frontières par la force”, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur de l’Union européenne, Olof Skoog, l’a qualifié de “grand succès” qui envoie “un message retentissant à la Russie qu’ils sont et restent isolés”.

Avant le vote, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré à l’assemblée que les Nations Unies avaient été initialement créées après la Seconde Guerre mondiale sur l’idée “que plus jamais un pays ne serait autorisé à prendre le territoire d’un autre par la force”.

« La résolution envoie également un signal extrêmement important à Moscou et à tout le monde : peu importe que vous soyez, en tant que nation, grand ou petit, riche ou pauvre, ancien ou nouveau. Si vous êtes un État membre de l’ONU, vos frontières vous appartiennent. et sont protégés par le droit international », a déclaré Thomas-Greenfield. “Ils ne peuvent pas être redessinés par quelqu’un d’autre par la force.”

POUTINE SIGNE DES LOIS ANNEXANT 4 RÉGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LUHANSK, KHERSON ET ZAPORIZHZHIA

Pour l’avenir, Zelenskyy a suggéré que la paix avec la Russie n’est pas possible avec le président Vladimir Poutine à sa tête.

“Maintenant, une personne bloque la paix et cette personne est à Moscou”, a-t-il déclaré dans une allocution nocturne.

“Maintenant, alors que nous n’avons aucune possibilité de diplomatie parce que ce dirigeant russe ne croit qu’au terrorisme, nous avons besoin d’un soutien en matière de défense. C’est sur le champ de bataille que la paix se gagne”, a-t-il ajouté.

L’Assemblée générale avait précédemment tenu un vote le 2 mars pour exiger un cessez-le-feu immédiat de la Russie, le retrait de toutes ses troupes et la protection de tous les civils. Il a passé 141-5 avec 35 abstentions.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus tard dans le même mois, le 24 mars, l’assemblée a massivement soutenu une résolution accusant la Russie d’être responsable de la crise humanitaire en Ukraine et demandant un cessez-le-feu immédiat. Il a passé 140-5 avec 38 abstentions.

Le gouvernement ukrainien estime que la Russie a perdu environ 63 800 soldats lors de son invasion, qui a commencé le 24 février.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.