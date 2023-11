L’ONU condamne Israël 8 fois, le reste du monde 0

NEW YORK, 10 novembre 2023 — L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté hier huit résolutions qui ciblent ou condamnent Israël, et aucune sur l’ensemble du reste du monde.

Les textes ont été adoptés par deux commissions de l’Assemblée générale composées des 193 États membres de l’ONU, la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation et la Commission économique et financière. Les pays voteront à nouveau formellement en deuxième lecture en décembre lorsque la plénière de l’Assemblée générale approuvera les résolutions.

Les huit textes condamnent Israël pour ses « mesures répressives » contre les citoyens syriens sur le plateau du Golan et réaffirment les mandats de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) et du « comité spécial de l’ONU chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien ». et d’autres Arabes des territoires occupés. (Cliquez ici pour les textes et les feuilles de vote.)

« L’assaut de l’ONU contre Israël avec un torrent de résolutions unilatérales, un mois seulement après le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste et à l’occasion du 85e anniversaire de la Nuit de Cristal, est surréaliste », a déclaré Hillel Neuer, directeur exécutif de UN Watch. une organisation non gouvernementale de surveillance basée à Genève.

« Le seul but de ces huit condamnations déséquilibrées est de diaboliser l’État juif. Le monde ne doit pas croire que ces résolutions annuelles font avancer de quelque manière que ce soit la cause de la paix ou des droits de l’homme. »

« Alors que la France, l’Allemagne, la Suède et d’autres États de l’UE devraient soutenir la plupart des 15 résolutions qui devraient être adoptées contre Israël d’ici décembre, ces mêmes pays européens n’ont pas réussi à introduire une seule résolution de l’AGNU sur la situation des droits de l’homme en Chine et au Venezuela. , l’Arabie saoudite, Cuba, la Turquie, le Pakistan, le Vietnam, l’Algérie ou 175 autres pays », a déclaré Neuer. « Où est leur préoccupation pour le droit international et les droits de l’homme ?

« Trois des résolutions d’aujourd’hui concernent l’UNRWA – mais aucune ne mentionne que les enseignants de l’agence viennent d’être révélés dans un nouveau rapport de UN Watch comme ayant célébré le massacre du 7 octobre contre des civils israéliens. Un fonctionnaire même appelé sur le Hamas pour qu’il exécute les Gazaouis cherchant refuge dans le sud. Tous les États de l’UE sont complices de cette conspiration du silence puisqu’ils continuent d’apporter un soutien financier et politique à l’UNRWA sans exiger de réforme majeure.»

« L’une des résolutions d’aujourd’hui – rédigée et co-parrainée par la Syrie – condamne à tort Israël pour ses « mesures répressives » contre les citoyens syriens sur le plateau du Golan. C’est obscène», a déclaré Neuer.

La résolution condamne Israël pour son maintien sur le plateau du Golan et exige qu’Israël remette la terre et son peuple à la Syrie.

“C’est étonnant”, a déclaré Neuer. «Après que le régime syrien a tué un demi-million de ses propres citoyens, comment l’ONU peut-elle exiger que davantage de personnes soient livrées au régime d’Assad ? Le texte est moralement exaspérant et logiquement absurde.

« Et étant donné la position agressive de l’Iran dans la région, comment l’ONU peut-elle effectivement exiger l’arrivée du Corps des Gardiens de la révolution islamique de Téhéran sur le Golan ?

“Les résolutions d’aujourd’hui prétendent se soucier du sort des Palestiniens, mais l’ONU ignore le fait que plus de 3 000 Palestiniens ont été massacrés, mutilés et expulsés par les forces d’Assad.”

« La farce d’aujourd’hui à l’Assemblée générale souligne un fait simple : la majorité automatique de l’ONU n’a aucun intérêt à réellement aider les Palestiniens, ni à protéger les droits humains de qui que ce soit ; le but de ces condamnations rituelles et unilatérales est de faire d’Israël un bouc émissaire », a déclaré Neuer.

« L’attaque disproportionnée de l’ONU contre l’État juif mine la crédibilité institutionnelle de ce qui est censé être un organisme international impartial. La politisation et la sélectivité nuisent à sa mission fondatrice, érodant la promesse de la Charte des Nations Unies d’égalité de traitement pour toutes les nations, grandes et petites », a ajouté Neuer.

Cliquez ici pour voir les 15 résolutions pratiquement identiques de l’Assemblée générale de l’ONU visant Israël en 2022.