Une école communautaire à Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan – Omid Fazel

Les Nations Unies sont parvenues à un accord avec les dirigeants talibans pour la création de milliers d’écoles à l’intérieur du territoire contrôlé par les insurgés.

Un programme national avec l’Unicef, l’organisme des Nations Unies pour les enfants, verra jusqu’à 4 000 écoles informelles fonctionner sur le territoire des talibans en Afghanistan, après des mois de négociations avec des envoyés militants à Doha.

L’accord couvre l’éducation des garçons et des filles, mais commencera par des cours pour les trois premières années de l’école primaire seulement, ont déclaré les deux parties au Telegraph.

L’Unicef ​​a déclaré qu’il espérait que l’accord atteindrait plus de 120 000 jeunes enfants dans un pays où environ 3,7 millions de personnes sont non scolarisées, dont les trois cinquièmes sont des filles.

Les organismes de bienfaisance et les groupes d’aide ont depuis longtemps conclu des accords locaux pour accéder à des zones spécifiques contrôlées par les talibans, mais l’accord de l’Unicef ​​est considéré comme le premier accord d’éducation à l’échelle nationale avec le bureau politique des insurgés dans la capitale qatari.

En vertu de celui-ci, les écoles communautaires, souvent gérées à domicile, seront financées par le Partenariat mondial pour l’éducation, soutenu par le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’accord intervient au milieu de tentatives tortueuses de lancer un processus de paix entre le gouvernement d’Achraf Ghani et les talibans, et alors que les troupes américaines se retirent rapidement du pays. Les talibans ont jusqu’à présent refusé un cessez-le-feu dans le cadre de pourparlers et une violence incessante a tué des dizaines de personnes chaque semaine.

Le mouvement taliban, qui était notoire pendant son régime des années 1990 pour interdire l’éducation des filles, contrôle ou conteste des pans du pays. Alors que l’influence des talibans s’est développée, les militants ont tenté de s’appuyer sur les services du gouvernement et des agences d’aide pour convaincre les résidents.

«En faisant venir des écoles dans leur région et en attirant des fonds pour l’éducation, ils tentent de montrer aux Afghans qu’ils peuvent apporter quelque chose», a déclaré Ashley Jackson, codirectrice du Centre pour l’étude des groupes armés.

«Le fait qu’ils aient conclu un accord avec l’ONU montre également qu’ils sont capables de travailler avec la communauté internationale sur leurs priorités, comme l’éducation.

(FICHIERS) Dans cette photo d’archive prise le 8 juillet 2019, Mohammad Nabi Omari (CL), un membre taliban anciennement détenu par les États-Unis à Guantanamo Bay et qui aurait été libéré en 2014 lors d’un échange de prisonniers, le négociateur taliban Abbas Stanikzai (CR), et l’ancien député taliban du renseignement Mawlawi Abdul Haq Wasiq (à droite) marchent avec un autre membre taliban au cours de la deuxième journée des pourparlers du dialogue intra-afghan dans la capitale qatari, Doha

L’Unicef ​​a salué cet accord comme une percée dans l’éducation des enfants.

«Je pense que ce qui a vraiment fonctionné, c’est que les deux parties, depuis le début, avaient une volonté pour cela», a déclaré Sheema Sen Gupta, directrice de l’Unicef ​​en Afghanistan. «Nous voulons vraiment inclure ces enfants, nous voulons vraiment avoir des enfants dans les écoles et [the Taliban] veulent vraiment éduquer leurs enfants. C’était juste le comment et le quoi sur lesquels nous devions négocier et convenir.

Mme Sen Gupta a déclaré que l’accord sur les écoles était le fruit de négociations pour obtenir l’accès des vaccinateurs contre la polio. Les talibans ont interdit les campagnes porte-à-porte contre la polio en 2018 après avoir accusé les agents de santé d’agir en tant qu’espions pour les frappes aériennes.

Elle a dit: «Quand nous négocions pour avoir accès aux campagnes contre la polio, leur réponse était pourquoi seulement la polio? Pourquoi pas d’autres services? Pourquoi donnez-vous simplement à notre communauté deux gouttes de vaccin antipoliomyélitique et c’est tout. »

Elle a déclaré que les négociations sur les écoles avaient commencé en février.

«Ce fut une surprise pour nous à Doha en février quand ils ont effectivement demandé une éducation dans leur région, nous ont demandé de créer des écoles, des salles de classe dans leur région», a-t-elle déclaré.

«C’était vraiment une grande avancée pour nous et nous en étions très enthousiasmés.

Un haut responsable de l’éducation taliban a confirmé cet accord. «En effet, nous sommes parvenus à un accord. Nous attendons maintenant de commencer bientôt les cours, mais Covid-19 pourrait entraîner un retard supplémentaire. »

Les talibans avaient déclaré à Doha qu’ils étaient prêts à accepter l’éducation des filles jusqu’à la fin de l’école primaire, a déclaré Erinna Dia, responsable de l’éducation à l’Unicef ​​en Afghanistan. L’accord commence avec les trois premières années d’école, mais peut s’étendre plus tard. «Nous allons nous assurer que ces filles de ces régions ont accès à l’éducation», a-t-elle déclaré.

Un autre responsable taliban a déclaré: «Nous disons que commençons par les petites filles jusqu’à l’âge de huit ans dans les premières étapes des écoles dans les zones taliban et le reste sera réglé progressivement.

Parmi les autres points de friction, mentionnons la manière de payer les enseignants. Les talibans avaient voulu distribuer les fonds eux-mêmes, mais l’Unicef ​​a déclaré que les enseignants seraient payés sur des comptes bancaires.

Les écoles seront créées et gérées par des associations caritatives. L’accord englobe 680 écoles informelles déjà gérées par des agences d’aide au cœur des talibans, notamment Helmand, Kandahar, Uruzgan et Faryab. Il passera ensuite à 4 000. Dans les zones taliban, les insurgés pourront recruter du personnel, mais ils devront passer un test mis en place par le ministère de l’Éducation.

Les travailleurs humanitaires qui travaillaient déjà avec les talibans hier soir ont fait part de leur inquiétude quant au fait qu’un accord national pourrait ne pas être aussi sûr que leurs arrangements locaux existants.

L’un d’eux a déclaré: «Dans le passé, nous avons trouvé que c’était assez délicat et que c’était basé sur notre relation avec eux. C’est notre organisation et si nous construisons un rapport selon lequel ils savent qu’ils peuvent nous faire confiance, c’est pour nous un accord beaucoup plus sûr et transparent.