L’ONU commence à expédier de l’aide pour Gaza vers l’Égypte dans un contexte d’incertitude | Conflit israélo-palestinien Actualités

Plus d’une semaine après qu’Israël a commencé ses bombardements incessants sur Gaza, les fournitures désespérément nécessaires n’ont toujours pas pu entrer dans l’enclave palestinienne assiégée, au milieu des avertissements d’une catastrophe humanitaire.

Les espoirs d’un cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas lundi pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire via le poste frontière de Rafah en Égypte ont été anéantis lorsque le Caire a fait état de négociations infructueuses avec Israël, qui a le pouvoir d’interrompre les approvisionnements à travers la frontière.

Malgré l’incertitude, au moins huit avions transportant de l’aide en provenance de Turquie, des Émirats arabes unis, de Jordanie et de Tunisie ont atterri ces derniers jours à l’aéroport El Arish du Sinaï, ainsi qu’un convoi de plus de 100 camions, selon le Croissant-Rouge égyptien.

Les agences des Nations Unies ont également commencé à prépositionner des stocks de survie, notamment de la nourriture et des fournitures médicales, au point frontière, le seul passage vers et depuis la bande de Gaza qui n’est pas entièrement contrôlé par Israël.

L’Organisation mondiale de la santé a acheminé dimanche 78 mètres cubes de fournitures médicales essentielles via l’aéroport d’El Arish, soit suffisamment pour 300 000 personnes. Deux avions transportant des fournitures du Programme alimentaire mondial ont atterri dimanche et lundi en provenance de Dubaï, contenant 20 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique et deux unités de stockage mobiles.

Une aide supplémentaire devrait arriver dans la zone frontalière en provenance du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) lundi et mercredi, notamment de l’eau en bouteille, des purificateurs d’eau, des comprimés, des couvertures, des kits d’hygiène et d’autres fournitures médicales et sanitaires.

« On ne sait pas exactement quand les frontières rouvriront. L’aide s’accumule à la frontière tandis que les gens qui se trouvent à quelques kilomètres en ont désespérément besoin et ont faim », a déclaré à Al Jazeera le porte-parole du PAM, Abeer Etefa.

« Les approvisionnements existants à Gaza sont sur le point de s’épuiser, ce qui rend impératif de faciliter la fourniture d’une aide vitale et d’éviter une nouvelle détérioration d’une situation déjà désastreuse. »

Israël a imposé un « siège complet » à Gaza, affirmant qu’aucune électricité, ni eau ni carburant ne seraient autorisés sur le territoire, après que les combattants du Hamas ont lancé une attaque brutale contre le sud d’Israël depuis l’enclave le 7 octobre. Au moins 1 400 personnes, pour la plupart civils, ont été tués dans l’attaque du Hamas, selon les autorités israéliennes.

Depuis, Israël a bombardé le territoire depuis les airs, tuant au moins 2 808 personnes et en blessant 10 859 autres, selon les autorités palestiniennes.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré qu’il avait depuis perdu toute capacité à acheminer de l’aide vers Israël.

« L’UNRWA a normalement sa ligne aérienne vers Israël et nous ne sommes pas autorisés à le faire », a déclaré un porte-parole de l’agence.

Lynn Hastings, coordinatrice résidente des Nations Unies et coordinatrice humanitaire pour le territoire palestinien occupé, a déclaré dimanche que les autorités israéliennes liaient l’aide humanitaire à la libération des otages détenus par le Hamas.

« Ils ont dit qu’ils voulaient détruire le Hamas, mais leur trajectoire actuelle va détruire Gaza », a déclaré Hastings à ONU Info.

L’Égypte a refusé l’entrée sur son territoire à un nombre indéterminé de citoyens de Gaza ayant la double nationalité, indiquant clairement que leur sortie dépendait de l’autorisation par Israël du passage du convoi humanitaire dans l’enclave.

Dans cette impasse, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré qu’il avait besoin de garanties et de sécurité avant de pouvoir stocker des quantités importantes d’aide à la frontière.

« Nous entendons des rapports selon lesquels le poste frontière est ouvert, puis nous entendons dire qu’il ne l’est pas. Et nous avons besoin de clarté à ce sujet avant de pouvoir envoyer d’énormes quantités d’aide provenant de divers stocks dans la région », a déclaré à Al Jazeera Jans Laerke, porte-parole d’OCHA.

« Il est extrêmement coûteux de transporter l’aide par avion à travers le monde et nous disposons de ressources extrêmement limitées. Nous n’allons donc pas placer l’aide dans un endroit où elle sera stockée pendant des jours ou des semaines. Nous devons avoir une certaine clarté sur le fait que cela sera utile.

Plus de deux millions de personnes à Gaza sont assiégées depuis plus d’une semaine, alors que des informations font état d’une pénurie de carburant, de médicaments et d’eau potable. L’OMS a prévenu lundi qu’il ne restait que « 24 heures d’eau, d’électricité et de carburant » dans la bande de Gaza assiégée.

Après avoir été privés de fournitures essentielles en raison du blocus israélien et face à la diminution des stocks d’eau, les hôpitaux sont au bord de l’effondrement.

Malgré la situation humanitaire désastreuse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël ne coopérerait pas aux efforts visant à acheminer l’aide à Gaza. « Il n’y a actuellement aucun cessez-le-feu ni aide humanitaire à Gaza en échange du renvoi des étrangers », a déclaré lundi son bureau dans un communiqué.

Le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré qu’il se rendrait mardi au Moyen-Orient pour des négociations sur l’aide à Gaza, ajoutant qu’il espérait de « bonnes nouvelles ».