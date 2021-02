NATIONS UNIES (AP) – Le Secrétaire général Antonio Guterres a promis vendredi que les Nations Unies feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour unir la communauté internationale et créer les conditions pour renverser le coup d’État militaire au Myanmar.

Le chef de l’ONU a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était « absolument essentiel » de donner suite aux appels du Conseil de sécurité pour un retour à la démocratie, le respect des résultats des élections parlementaires de novembre et la libération de toutes les personnes détenues par l’armée, « ce qui signifie que le renversement du coup d’État qui a eu lieu.

« Il est absolument essentiel que cela aille de l’avant, et pour cela, je crois, nous devons avoir tous les domaines de pression possibles pour y arriver », a déclaré Guterres.

L’armée birmane a annoncé lundi à la veille de la réunion du nouveau parlement qu’elle prendrait le pouvoir pendant un an, accusant le gouvernement du leader Aung San Suu Kyi de ne pas enquêter sur les allégations de fraude électorale lors des élections de novembre, où son parti a mal fait. Il a détenu la conseillère d’État Aung San Suu Kyi, dont le parti a balayé ce vote, ainsi que d’autres législateurs, militants, journalistes et membres de la société civile. La commission électorale de l’État a réfuté les allégations de l’armée.

Dans sa première déclaration sur l’éviction du gouvernement par l’armée jeudi, le Conseil de sécurité «a souligné la nécessité de maintenir les institutions et processus démocratiques, de s’abstenir de toute violence et de respecter pleinement les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’état de droit». Il a également «souligné la nécessité de continuer à soutenir la transition démocratique au Myanmar».

Guterres a déclaré que Christine Schraner Burgener, l’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, avait eu un premier contact avec l’armée depuis le coup d’État de vendredi et a exprimé la forte opposition de l’ONU à la prise de contrôle militaire.

Selon le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, elle a réitéré au Commandant en chef adjoint Soe Win «la ferme condamnation du secrétaire général de l’action militaire qui a perturbé les réformes démocratiques en cours dans le pays».

L’histoire continue

Schraner Burgener a également réitéré son appel à la libération immédiate de tous les détenus et souligné la nécessité de progresser sur le rapatriement en toute sécurité et librement consenti des réfugiés rohingyas, a déclaré Dujarric, qualifiant de «conversation importante».

Plus de 700000 Rohingyas ont fui le Myanmar vers le Bangladesh depuis août 2017, lorsque l’armée a lancé une opération de déminage en réponse aux attaques d’un groupe rebelle. Les forces de sécurité ont été accusées de viols massifs, de meurtres et d’incendies de milliers de maisons. Il y a un an, la plus haute juridiction de l’ONU, la Cour internationale de justice, a ordonné au Myanmar de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le génocide contre le peuple Rohingya, une minorité musulmane.

Guterres a déclaré que Schraner Burgener est également en contact avec l’Association des pays de l’Asie du Sud-Est.

Le Brunei, qui préside le groupe régional de 10 pays, dont le Myanmar, a publié lundi une déclaration notant que les principes du bloc comprennent «l’adhésion aux principes de la démocratie, de l’état de droit et de la bonne gouvernance, le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. . »

La déclaration encourageait «la poursuite du dialogue, la réconciliation et le retour à la normale conformément à la volonté et aux intérêts du peuple du Myanmar», mais elle ne mentionnait aucune action de l’ASEAN pour prendre l’initiative de ramener le Myanmar sur la voie démocratique. .

Vendredi, les dirigeants malaisiens et indonésiens se sont dits préoccupés par le coup d’État militaire et ont demandé aux ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN de tenir une réunion spéciale pour discuter de la question.

«L’Indonésie et la Malaisie prennent la situation politique au Myanmar au sérieux», a déclaré le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin après avoir rencontré le président indonésien Joko Widodo à Jakarta. «C’est un pas en arrière dans la transition démocratique du Myanmar. Nous craignons que les troubles politiques au Myanmar ne perturbent la sécurité et la stabilité dans cette région. »

Widodo a également déclaré que les deux pays restaient préoccupés par la question des Rohingyas, affirmant que tous les membres de l’ASEAN devaient respecter la charte de l’organisation «en particulier l’état de droit, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l’homme et le gouvernement constitutionnel».

Les membres de l’ASEAN sont le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

Guterres a déclaré que l’ONU est également en contact avec les 15 membres du Conseil de sécurité, qui est chargé de la paix et de la sécurité internationales.

«Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour réunir la communauté internationale et veiller à ce que les conditions soient créées pour que ce coup d’État soit renversé», a déclaré le secrétaire général.

___

Niniek Karmini a contribué à ce rapport depuis Jakarta