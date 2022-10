L’ONU cherche de l’aide pour le monde en développement frappé par la hausse du coût de la dette

GENÈVE (AP) – Le programme de développement des Nations Unies appelle les pays riches et leurs institutions financières à faire davantage pour aider à atténuer la crise croissante de la dette à laquelle sont confrontés les pays les plus pauvres du monde, notamment en annulant les dettes – et pas seulement en les rééchelonnant.

Un rapport du PNUD publié mardi intervient au milieu des réunions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Groupe des 20 pays à Washington qui devraient examiner en partie une crise de la dette croissante qui pèse sur le monde en développement, alors que les taux d’intérêt ont grimpé cette année — augmenter le coût des emprunts.

Le PNUD affirme que la situation pourrait compromettre la lutte contre l’impact du changement climatique, les programmes de développement et les efforts pour réduire la pauvreté – qui a été l’un des principaux moteurs de la migration du monde en développement vers les pays plus riches.

Achim Steiner, l’administrateur du PNUD, a cité des chiffres de la Banque mondiale et du FMI indiquant qu’environ 60 % des pays à faible revenu courent désormais un risque élevé de tomber dans le « surendettement » – ou y sont déjà – deux fois plus qu’en 2015.

“Ce sont des statistiques qui donnent à réfléchir”, a déclaré Steiner. “Je pense qu’il ne faut pas beaucoup d’imagination pour comprendre que cette crise de la dette menace de se transformer en une crise de développement durable et enracinée”, qui pourrait affecter la capacité des pays en développement à faire face à la pandémie de COVID-19 ou à une augmentation de la consommation d’énergie et de nourriture. les prix, par exemple, dit-il.

“Nous ne devrions pas attendre que les taux d’intérêt baissent ou que l’économie mondiale bascule dans la récession pour agir sur la dette”, a déclaré Steiner.

Le programme des Nations Unies a examiné 54 pays – près de la moitié en Afrique – qui ne représentent qu’environ 3% de l’économie mondiale et 18% de la population mondiale. Ces pays contribuent le moins au changement climatique mais sont parmi ceux qui souffrent le plus de son impact.

L’économiste principal du PNUD, George Molina, a déclaré que les “récalcitrants de la restructuration de la dette” étaient désormais “principalement des créanciers privés” – et que les conditions de la dette se sont tellement détériorées que beaucoup pourraient vouloir essayer de réduire leurs pertes. Ces créanciers voudront toujours aussi des « assurances financières » qu’ils seront remboursés, même après avoir accepté des pertes moins importantes – et c’est là que les « grandes économies » pourraient intervenir pour aider.

En fin de compte, le rapport “Eviter ‘Too Little, Too Late’ on International Debt Relief” espère que les créanciers et les gouvernements se concentreront sur le rééchelonnement traditionnel de la dette vers “une restructuration globale impliquant des annulations permettant aux pays un retour plus rapide à la croissance, aux marchés financiers, et les progrès du développement.

The Associated Press