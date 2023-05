L’ONU célèbre la première commémoration de la Nakba en Palestine en 1948

NATIONS UNIES (AP) – Le président palestinien Mahmoud Abbas a exhorté lundi les Nations Unies à suspendre l’adhésion d’Israël à moins qu’il ne mette en œuvre les résolutions établissant des États juifs et arabes séparés et autorise le retour des réfugiés palestiniens.

Abbas a pris la parole lors de la première commémoration officielle par l’ONU de la fuite de centaines de milliers de Palestiniens de ce qui est aujourd’hui Israël après la partition par l’ONU de la Palestine sous domination britannique en États juifs et arabes séparés il y a 75 ans.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, avait envoyé des lettres aux ambassadeurs de l’Assemblée générale condamnant la commémoration et les exhortant à ne pas assister à ce qu’il a qualifié d' »événement abominable » et de « tentative flagrante de déformer l’histoire ». Il a déclaré que ceux qui étaient présents toléreraient l’antisémitisme et donneraient le feu vert aux Palestiniens « pour continuer à exploiter les organes internationaux pour promouvoir leur récit diffamatoire ».

Israël et les États-Unis ont été parmi ceux qui ont boycotté la commémoration de ce qu’on appelle la Nakba, ou catastrophe.

Dans un discours chargé d’émotion d’une heure, Abbas a demandé aux nations du monde pourquoi plus de 1 000 résolutions adoptées par les organes de l’ONU concernant les Palestiniens n’avaient jamais été mises en œuvre. Il brandit une lettre du ministre israélien des Affaires étrangères, Moshe Sharett, après l’adoption des résolutions en 1947 et 1948, promettant de créer un État palestinien et d’autoriser le retour des réfugiés et déclara : « Soit ils remplissent ces obligations, soit ils cessent de devenir un membre. »

L’Assemblée générale, qui comptait 57 nations membres en 1947, a approuvé la résolution divisant la Palestine par un vote de 33 contre 13 avec 10 abstentions. La partie juive a accepté le plan de partition de l’ONU et après l’expiration du mandat britannique en 1948, Israël a déclaré son indépendance. Les Arabes ont rejeté le plan et les pays arabes voisins ont lancé une guerre contre l’État juif.

La Nakba commémore les quelque 700 000 Palestiniens qui ont fui ou ont été forcés de quitter leurs foyers en 1948.

Des Palestiniens locaux, des militants et d’autres participent à un rassemblement « Nakba » dans la section Bay Ridge de Brooklyn le 13 mai 2023 à New York. «Nakba», qui est le mot arabe pour «catastrophe», fait référence à l’expulsion des Palestiniens et à la destruction de centaines de villages et de villes en 1948 de terres qui font maintenant partie du grand Israël. Les Palestiniens d’Amérique et du monde entier célèbrent les 75 ans de la Nakba. Spencer Platt via Getty Images

Le sort de ces réfugiés et de leurs descendants – estimés à plus de 5 millions à travers le Moyen-Orient – reste une question controversée majeure dans le conflit arabo-israélien. Israël rejette les demandes d’un retour massif des réfugiés dans des foyers perdus depuis longtemps, affirmant que cela menacerait le caractère juif du pays.

La commémoration de la Nakba vient comme Combats israélo-palestiniens s’est intensifiée et les protestations contre le gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu et son plan de refonte du système judiciaire israélien ne montrent aucun signe de ralentissement. La polarisation d’Israël et les positions extrémistes du gouvernement Netanyahu ont également suscité une inquiétude internationale croissante.

Abbas a spécifiquement blâmé la Grande-Bretagne, en tant que dirigeant de la Palestine avant la partition de 1947, et les États-Unis, l’allié le plus important d’Israël, pour la fuite des Palestiniens, affirmant qu’ils « portent la responsabilité politique et éthique » de l’expulsion des Palestiniens et de l’implantation d’Israël « dans notre patrie historique ». .”

« Et Israël n’aurait pas poursuivi son hostilité et son agression sans le soutien qu’il reçoit de ces deux pays », a-t-il déclaré.

Abbas a vivement critiqué Israël pour s’être qualifié de seule démocratie au Moyen-Orient, affirmant que « c’est le seul État au monde qui occupe un autre peuple ». Et il a rejeté l’insistance d’Israël selon laquelle il « faisait fleurir le désert », affirmant que la Palestine d’avant 1947 était « très civilisée », verte, avec des lacs et des rivières, et exportait des oranges vers l’Europe.

Le dirigeant palestinien a déclaré que le droit le plus important que les Palestiniens réclament maintenant est l’autodétermination et un État indépendant basé sur les frontières de juin 1967. Il a réitéré que les Palestiniens ont accepté d’accepter 22 % du territoire de 1947 dans le cadre d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies, et non les 44 % qui leur ont été accordés lors de la partition.

Mais il a déclaré que la solution à deux États était en train d’être détruite, pointant du doigt les ministres israéliens « appelant publiquement à une autre nakba contre les Palestiniens » et les Israéliens appelant au meurtre de Palestiniens, insistant avec défi sur le fait que les Palestiniens ne quitteront ni n’abandonneront jamais Jérusalem-Est, ce qui qu’ils veulent comme capital.

Abbas a déclaré que les Palestiniens ne sont pas contre les Juifs, mais « je suis contre ceux qui occupent notre terre ». Il est né à Safed en Galilée, qui fait maintenant partie d’Israël, et a déclaré, comme les autres réfugiés palestiniens, qu’il voulait rentrer chez lui.

Il a déclaré qu’Israël devrait reconnaître et s’excuser pour la Nakba, qui a créé la plus longue crise de réfugiés au monde, et verser une compensation aux réfugiés et aux terres qu’il occupe actuellement. Et il a dit que si ces causes profondes ne sont pas traitées, les Palestiniens continueront à défendre leurs droits et à intenter une action en justice, en particulier devant la Cour pénale internationale, qui a été accueillie par de vifs applaudissements du grand public dans une salle de conférence de l’ONU.

Le président palestinien Mahmoud Abbas s’exprime lors de la première commémoration du 75e anniversaire de la Nakba au siège des Nations Unies à New York le 15 mai 2023. Ed Jones/AFP via Getty Images

Israël est resté défiant.

« Nous combattrons le mensonge de la ‘Nakba’ avec toute notre force et nous ne permettrons pas aux Palestiniens de continuer à répandre des mensonges et à déformer l’histoire », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen dans un communiqué.

À l’approche du 75e anniversaire, l’Assemblée générale, qui compte désormais 193 membres, a approuvé une résolution le 30 novembre dernier par un vote de 90 voix contre 30 et 47 abstentions demandant au Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien d’organiser une haute- événement de niveau le 15 mai pour commémorer la Nakba. Les États-Unis faisaient partie des pays qui se sont joints à Israël pour voter contre la résolution.

Abbas a appelé l’Assemblée générale à établir le 15 mai de chaque année comme une journée internationale « pour commémorer le sort des Palestiniens » et à appeler les Palestiniens à réaliser leurs droits à un État indépendant.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que des dizaines de pays avaient annulé ou déclassé leur participation à l’événement de lundi en réponse à une campagne israélienne. Mais parmi les nombreux groupes soutenant la commémoration de la Nakba et un État palestinien indépendant dont les représentants ont pris la parole lundi, figuraient le Groupe des 77, une coalition des Nations Unies de 134 pays en développement et principalement la Chine, et le Mouvement des non-alignés de 120 membres.

S’exprimant lors de la commémoration, la cheffe politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a exprimé sa « profonde inquiétude » quant au fait que les perspectives de relance des négociations vers une solution à deux États « continuent de diminuer ».

DiCarlo a souligné l’expansion rapide des colonies israéliennes, qui est « illégale au regard du droit international », la violence généralisée, y compris par les colons israéliens, et les expulsions, démolitions et saisies « sans relâche » par Israël de biens appartenant à des Palestiniens.

Elle a également cité le nombre record de civils palestiniens tués l’année dernière depuis que l’ONU a commencé à enregistrer les décès en 2005, et le nombre le plus élevé de civils israéliens tués depuis 2015, avertissant que cette année est sur la bonne voie pour égaler ou dépasser ces chiffres.

« Les Palestiniens méritent une vie de justice et de dignité et la réalisation de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance », a déclaré le sous-secrétaire général aux affaires politiques. « La position de l’ONU est claire. L’occupation doit cesser.

Dans un discours prononcé devant le Conseil de sécurité de l’ONU le 25 avril, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad Malki a renouvelé son appel aux pays qui n’ont pas encore reconnu l’État de Palestine « à le faire comme un moyen de sauver la solution moribonde à deux États ».

Pour nuire à Israël sur le plan économique, Malki a exhorté les pays à interdire les produits des colonies israéliennes et à commercer avec les colonies, à « sanctionner ceux qui collectent des fonds pour les colonies et ceux qui les défendent et ceux qui les font avancer », et à répertorier les organisations de colons qui commettent des meurtres. et les incendies en tant qu' »organisations terroristes ».

Et il a exhorté la communauté internationale à traduire Israël devant la Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l’ONU. L’Assemblée générale a demandé en décembre à la Cour de donner son avis sur les conséquences juridiques de l’occupation par Israël des territoires palestiniens, une démarche dénoncée par Israël.