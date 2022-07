L’ONU cède à la Russie et prolonge sa mission d’aide à la Syrie pour 6 mois

Mais avec peu d’alternative pour aider les Syriens fatigués par la guerre – dont plus d’un million ont vécu dans des tentes pendant le conflit qui a commencé en 2011 – le conseil a adopté la mission de six mois alors que les responsables réfléchissent à la manière d’aider après la fin.

Quelques jours plus tôt, la Russie avait opposé son veto à un plan du Conseil de sécurité de l’ONU visant à maintenir le couloir d’aide humanitaire, de Bab al-Hawa à la frontière turque vers la province d’Idlib, ouvert pendant un an de plus. En réponse, les diplomates occidentaux avaient alors rejeté une proposition russe d’autoriser à la place la mission à rester pendant six mois, la qualifiant de trop courte et inacceptable, étant donné que la nourriture, les médicaments et autres fournitures seraient coupés au milieu de l’hiver, lorsque l’aide est le plus nécessaire.

WASHINGTON – Les puissances mondiales ont convenu mardi de poursuivre une mission d’aide des Nations Unies dans le nord-ouest de la Syrie pendant six mois supplémentaires, se pliant à un délai exigé par la Russie qui évitera, pour l’instant, d’arrêter les livraisons vitales pour environ quatre millions de personnes vivant au milieu d’un 11- année de guerre civile.

“Ce qui est le plus important aujourd’hui, c’est que le Conseil, avec cette résolution, maintienne le mécanisme transfrontalier ouvert et opérationnel – que l’aide humanitaire continue d’atteindre ceux qui en ont besoin”, a déclaré l’ambassadrice d’Irlande aux Nations Unies, Geraldine Byrne Nason.

L’Irlande et la Norvège ont rédigé une proposition de compromis qui respecte le délai de six mois de la Russie mais permet également la possibilité de prolonger la mission d’aide de six mois supplémentaires avec un nouveau vote après son expiration en janvier.

Le vote de mardi a également montré les limites de la volonté occidentale de contenir la puissance russe dans le monde, comme l’ont cherché les États-Unis et d’autres nations, depuis que Moscou a envahi l’Ukraine en février. Douze membres du conseil ont approuvé la nouvelle mesure, et aucun ne s’y est opposé, bien que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se soient abstenus de voter.

“Le monde n’est pas limité par les pays occidentaux”, a déclaré l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, “et il est temps que vous vous habituiez à respecter les intérêts des autres États – d’abord et avant tout, uniquement les États qui sont directement touchés par les décisions du Conseil de sécurité.

La Russie est l’un des principaux bienfaiteurs du président Bachar al-Assad de Syrie pendant la guerre et a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU pour aider à fermer trois autres couloirs humanitaires en Syrie en 2020. Moscou soutient depuis longtemps que la mission de l’ONU viole la souveraineté de la Syrie et qu’il devrait appartenir à M. al-Assad de décider comment et où l’aide internationale est acheminée.