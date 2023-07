L’ONU avertit que ses objectifs de développement pour 2030 sont en difficulté et que 575 millions de personnes resteront très pauvres

NATIONS UNIES (AP) – Dans un sombre rapport, l’ONU a averti lundi qu’au rythme actuel des progrès mondiaux, 575 millions de personnes vivront toujours dans l’extrême pauvreté et 84 millions d’enfants n’iront pas à l’école en 2030 – et cela mettre 286 ans pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de 17 objectifs de grande envergure adoptés par les dirigeants mondiaux en 2015 pour améliorer la vie de plus de 7 milliards de personnes dans le monde indique que seuls 15 % des quelque 140 objectifs spécifiques évalués par les experts sont en bonne voie d’être atteints par le fin de la décennie.

Près de la moitié des objectifs sont modérément ou gravement en retard, a-t-il déclaré, et parmi ceux-ci, 30% n’ont vu aucun mouvement ou ont régressé, y compris les objectifs clés sur la pauvreté, la faim et le climat.

Les objectifs ambitieux pour 2030 sont de veiller à ce que la faim soit éradiquée et que personne ne vive avec moins de 2,15 dollars par jour, ce qui correspond au seuil de pauvreté extrême, de fournir à chaque enfant une éducation primaire et secondaire de qualité, d’atteindre l’égalité des sexes, de garantir à tous l’eau potable, l’assainissement et l’accès à une énergie abordable, la réduction des inégalités et la prise d’actions urgentes pour lutter contre le changement climatique.

« Si nous n’agissons pas maintenant, l’agenda 2030 pourrait devenir l’épitaphe d’un monde qui aurait pu être », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans une préface au rapport. « L’absence de progrès signifie que les inégalités continueront de s’aggraver, augmentant le risque d’un monde fragmenté à deux vitesses. »

Le rapport a été publié avant un sommet que Guterres a convoqué lors du rassemblement annuel des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, qui, selon lui, sera « un moment de vérité et de jugement ».

Le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, a déclaré que les conflits, y compris la guerre en Ukraine, le changement climatique, les effets persistants de la pandémie de COVID-19, en particulier son impact financier dévastateur sur les pays en développement, et les tensions géopolitiques « menacent tous de dérailler durement- progrès mérité » vers la réalisation des objectifs.

Il a déclaré dans un avant-propos que la pandémie a connu la plus forte baisse des vaccinations infantiles en trois décennies, une augmentation des décès par tuberculose et paludisme et des pertes d’apprentissage dans 80% des 104 pays étudiés. Il a également interrompu trois décennies de progrès dans la réduction de la pauvreté et a produit la plus forte augmentation des inégalités entre les pays en trois décennies, a-t-il déclaré.

« En mai 2023, les conséquences dévastatrices de la guerre, des conflits et des violations des droits de l’homme avaient déplacé 110 millions de personnes, dont 35 millions de réfugiés – le chiffre le plus élevé jamais enregistré », a déclaré le chef de l’ECOSOC.

Li a déclaré lors d’une conférence de presse lançant le rapport qu’au sommet de septembre, l’ONU souhaiterait que les dirigeants politiques proposent « une nouvelle feuille de route » pour accélérer l’action aux niveaux mondial, régional et national afin d’atteindre les objectifs d’ici 2030.

Alors qu’il reste sept ans, le rapport indique que la réalisation des objectifs est « en grande difficulté » et « il est temps de tirer la sonnette d’alarme ».

Aux taux actuels, non seulement 575 millions de personnes vivront encore dans l’extrême pauvreté en 2030, mais seulement environ un tiers des pays atteindront l’objectif de réduire de moitié les niveaux de pauvreté nationaux.

« Étonnamment, le monde est de retour à des niveaux de faim jamais vus depuis 2005, et les prix des denrées alimentaires restent plus élevés dans plus de pays que pendant la période 2015-2019 », indique le rapport.

En 2021, le nombre de personnes souffrant de la faim était proche de 800 millions, bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, et en 2022, environ 45 millions d’enfants de moins de 5 ans souffraient d’émaciation et 148 millions avaient un retard de croissance tandis que 37 millions étaient en surpoids. , Ça disait.

En ce qui concerne l’éducation, le rapport indique que des années de sous-investissement et de pertes d’apprentissage signifient que sans un effort majeur, non seulement environ 84 millions d’enfants ne seront pas scolarisés en 2030, mais environ 300 millions d’élèves manqueront de compétences de base en littératie et en mathématiques pour réussir dans la vie. et seul un pays sur six atteindra l’objectif d’achèvement universel de l’enseignement secondaire.

Concernant la lutte contre le réchauffement climatique, le rapport indique : « S’il y a jamais eu une mise en lumière de la myopie de nos systèmes économiques et politiques dominants, c’est l’intensification de la guerre contre la nature.

La petite fenêtre d’opportunité pour empêcher les températures d’augmenter au-delà du seuil internationalement convenu de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) pour prévenir les pires impacts de la crise climatique se referme rapidement, selon le rapport, et le point de basculement critique de 1,5 degré est probable être atteint ou dépassé d’ici 2035.

Edith M. Lederer, Associated Press