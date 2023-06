L’ONU avertit que les zones touchées par le cyclone en Birmanie ne reçoivent pas assez d’aide et pourraient bientôt faire face à une crise alimentaire majeure

Les Nations Unies ont averti vendredi que trop peu d’aide parvient aux zones touchées par le cyclone en Birmanie et que le pays pourrait bientôt faire face à une crise alimentaire majeure si les agriculteurs ne sont pas en mesure de planter des cultures.

Le cyclone Mocha a frappé l’État occidental de Rakhine et les régions voisines le mois dernier, tuant des centaines de personnes et endommageant des milliers d’habitations.

« La dévastation est vraiment immense », a déclaré Titon Mitra, un représentant de l’ONU à Yangon, la plus grande ville de Birmanie. Des vents violents « ont tordu les tours de télécommunication, cassé des poteaux en béton en deux et déraciné même des arbres centenaires », a-t-il déclaré.

Environ 700 000 maisons ont été endommagées et les pluies, combinées aux ondes de tempête, ont fait des ravages dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, selon l’ONU

Parmi les personnes les plus durement touchées figurent les membres de la minorité Rohingya qui vivent dans des camps de déplacés surpeuplés depuis qu’ils ont perdu leur maison lors d’une brutale campagne de contre-insurrection menée en 2017 par les forces de sécurité birmanes.

De plus, l’ONU s’inquiète d’une augmentation des maladies, telles que la dysenterie, dues aux déchets contaminant les cours d’eau.

Bien que le gouvernement militaire birman ait fourni une certaine aide, il reste encore beaucoup à apporter, a déclaré l’organisme mondial.

« La communauté internationale doit bénéficier d’un large accès aux communautés touchées », a déclaré Mitra. « C’est une exigence très urgente. Et la fourniture de secours en elle-même ne suffit pas. »

Outre les besoins immédiats, il existe également un risque élevé de famine car les routes et les ponts reliant les agriculteurs et les pêcheurs aux marchés ont été emportés et les stocks de semences ont été perdus, a-t-il déclaré.

« Si la plantation n’a pas lieu immédiatement et dans les prochaines semaines, nous pourrions voir une crise alimentaire majeure émerger dans les prochains mois », a déclaré Mitra aux journalistes lors d’un briefing de l’ONU à Genève. « Nous prévoyons, à moins qu’il n’y ait une réponse efficace, que la disponibilité et l’abordabilité de la nourriture deviendront d’énormes problèmes.

« C’est vraiment le moment de la dépolitisation et de la démilitarisation de l’aide, car les besoins sont absolument immenses », a-t-il dit, notant qu’environ 1,6 million de personnes ont besoin d’aide. « Nous voyons vraiment la vie de nombreuses personnes de manière précaire dans la balance, et nous risquons également de perpétuer un cycle sans fin de souffrance. »