L’ONU avertit que les enfants les plus pauvres du monde «  subiront les conséquences  » des énormes réductions de l’aide britannique à l’étranger

L’agence des Nations Unies pour l’enfance s’est prononcée contre les réductions massives de l’aide étrangère du Royaume-Uni, avertissant que les jeunes les plus pauvres du monde «en subiront les conséquences».

Le financement de l’UNICEF passera de 40 millions de livres à 16 millions de livres seulement, a-t-il appris – la dernière d’une série de réductions spectaculaires des dépenses consacrées à des projets clés qui ont suscité des critiques dans le monde entier.

«Nous espérions que ces coupes ne tomberaient pas sur les épaules des enfants du monde», a déclaré Joanna Rea, directrice du plaidoyer pour l’UNICEF au Royaume-Uni.

« Il n’y a jamais de bon moment pour réduire le soutien aux enfants, mais le faire au milieu d’une pandémie rend la tâche beaucoup plus difficile pour les enfants du monde entier », a-t-elle déclaré. Nouvelles du ciel.

L’agence est «très inquiète» des nouvelles réductions attendues du financement britannique dans des domaines spécifiques tels que l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène et l’éducation, a déclaré Mme Rae.

Dans une déclaration officielle, l’UNICEF a ajouté: «Nous craignons que les enfants vivant dans certaines des pires crises et conflits du monde en subissent les conséquences.»

La critique est venue lorsqu’il est apparu que la recherche vitale sur les coronavirus, y compris un projet de suivi des variantes en Inde, a vu son financement réduit jusqu’à 70%.

Oliver Pybus, professeur de maladies infectieuses à l’Université d’Oxford, a qualifié l’impact de cette coupure de «dévastateur».

Parmi les autres coupures qui ont maintenant été révélées – après avoir été «cachées» aux députés – figurent:

* Aide humanitaire au Yémen ravagé par la guerre – de 60% de 197 à 87 millions de livres

* Éradication de la poliomyélite – le financement de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite est passé de 100 millions de livres à 5 millions de livres seulement.

* Financement de l’éducation des filles – de 40 pour cent par rapport aux quatre années précédentes.

* Programmes de santé sexuelle – l’agence des Nations Unies qui fournit des contraceptifs et des médicaments affirme avoir perdu 85% du financement britannique.

* Traitements du paludisme – y compris une réduction du financement de la recherche à l’Imperial College de Londres

* Eau et assainissement – le financement des projets d’eau, d’assainissement et d’hygiène devrait baisser de plus de 80%.

La controverse croissante pourrait bien être soulevée lorsque Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, accueillera lundi à Londres la première réunion en personne des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 depuis plus de deux ans.

M. Raab a refusé de publier un avis juridique pour étayer son affirmation selon laquelle les réductions de l’aide sont légales – après qu’un engagement de donner d’abord un vote aux députés a été rompu – et a également laissé entendre qu’elles pourraient être prolongées à une deuxième année.

La réduction, de 0,7 à 0,5 pour cent du revenu national, rompant avec un engagement du manifeste conservateur, ne sera rétablie que lorsque «la situation budgétaire le permettra», a-t-il précisé.

La réunion du G7 vise – ironiquement – à fixer de nouveaux objectifs sur des questions telles que le financement climatique, l’éducation des filles et la prévention de la famine.