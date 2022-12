L’ONU avertit que la menace terroriste a augmenté et est plus diffuse

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES — Le Conseil de sécurité de l’ONU a averti jeudi que la menace terroriste s’est accrue et est devenue plus diffuse dans diverses régions du monde grâce aux nouvelles technologies. Il a fermement condamné le flux d’armes, d’équipements militaires, de drones et d’engins explosifs vers les extrémistes de l’État islamique et d’Al-Qaida et leurs affiliés.

La déclaration présidentielle, approuvée par les 15 membres du conseil, a été adoptée à l’issue d’une réunion publique sur la lutte contre le terrorisme présidée par le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, qui a qualifié le terrorisme de “menace existentielle pour la paix et la sécurité internationales”.

Dans la déclaration présidentielle, qui est une étape en deçà d’une résolution, le Conseil de sécurité s’est déclaré gravement préoccupé par le fait que les terroristes collectent et transfèrent des fonds de diverses manières, notamment en abusant d’entreprises légitimes et de groupes à but non lucratif, en enlevant contre rançon et en trafiquant des êtres humains, objets culturels, drogues et armes.

Le conseil a exhorté les 193 États membres de l’ONU à accorder la priorité à la lutte contre le financement du terrorisme.

Il a également déclaré que les groupes terroristes “créent des récits déformés basés sur une interprétation et une représentation erronées de la religion pour justifier la violence” et utilisent des noms, des religions ou des symboles religieux à des fins de propagande, de recrutement et de manipulation d’adeptes. Pour y faire face, le conseil a appelé à des contre-discours « promouvant la tolérance et la coexistence ».

Selon le communiqué, la lutte contre le terrorisme exige que les gouvernements et “l’ensemble de la société” coopèrent pour accroître la sensibilisation aux menaces du terrorisme et de l’extrémisme violent et “y faire face efficacement”.

Il a déclaré qu’il était nécessaire de “renforcer la coopération pour lutter contre l’utilisation des technologies nouvelles et émergentes à des fins terroristes”, soulignant l’utilisation accrue d’Internet, des médias sociaux, des actifs virtuels, des nouveaux instruments financiers et de l’utilisation abusive croissante des drones à l’échelle mondiale pour des attaques terroristes.

Le chef de la lutte contre le terrorisme de l’ONU, Vladimir Voronkov, a déclaré au conseil lors d’un briefing virtuel que malgré les pertes continues de dirigeants d’al-Qaïda et du groupe extrémiste État islamique, “le terrorisme en général est devenu plus répandu et plus répandu géographiquement, affectant la vie de millions de personnes dans le monde”.

Au cours des dernières années, a-t-il dit, l’État islamique, al-Qaida et leurs affiliés ont exploité l’instabilité, la fragilité et les conflits pour poursuivre leurs programmes “en particulier en Afrique de l’Ouest et au Sahel, où la situation reste urgente alors que les groupes terroristes s’efforcent d’étendre leur zone d’influence”. opérations. » Ces groupes ont également contribué à la détérioration de la sécurité en Afrique centrale et australe, a-t-il déclaré.

En Afghanistan, a déclaré Voronkov, “la présence soutenue de groupes terroristes continue de poser de graves menaces pour la région et au-delà”. Il s’est dit préoccupé par le fait que les dirigeants talibans du pays “n’ont pas réussi à rompre les liens de longue date avec les groupes terroristes qui se réfugient dans le pays malgré les demandes de ce conseil qu’ils le fassent”, une référence apparente aux liens al-Qaida-Taliban.

Il s’est dit préoccupé par l’augmentation des attentats terroristes “basés sur la xénophobie, le racisme et d’autres formes d’intolérance ou au nom de la religion ou de la conviction”.

Voronkov, qui dirige le Bureau de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme, a également averti que les groupes terroristes utilisent “des jeux vidéo en ligne et des plateformes adjacentes pour former et recruter des membres, faire de la propagande, communiquer et même s’entraîner à des actes terroristes”.

La sous-secrétaire d’État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré au conseil que “l’année dernière, le monde a fait face à plus de 8 000 incidents terroristes, dans 65 pays, tuant plus de 23 000 personnes”. Elle a déclaré que l’ONU estime que l’extrémisme violent à motivation raciale ou ethnique a augmenté de plus de 320% ces dernières années.