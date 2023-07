L’ONU avertit que 90% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, tandis que des millions de personnes sont confrontées à des réductions de l’aide alimentaire

NATIONS UNIES – Le chef humanitaire de l’ONU a averti jeudi que le conflit qui dure depuis 12 ans en Syrie a poussé 90% de sa population sous le seuil de pauvreté et que des millions de personnes feront face à des réductions de l’aide alimentaire le mois prochain en raison d’un manque de financement.

Martin Griffiths a déclaré que l’appel humanitaire de 5,4 milliards de dollars des Nations Unies pour la Syrie – le plus important au monde – n’est financé qu’à 12 %, ce qui signifie que l’aide alimentaire d’urgence pour des millions de Syriens pourrait être réduite de 40 % en juillet.

Griffiths a annoncé la sombre nouvelle au Conseil de sécurité de l’ONU ainsi qu’un appel aux membres pour qu’ils renouvellent l’autorisation de livraison d’aide au nord-ouest du pays tenu par les rebelles depuis la Turquie, qui expire le 10 juillet.

Mais l’ambassadeur de Russie à l’ONU, dont le pays est l’allié le plus important de la Syrie, a qualifié les livraisons d’aide transfrontalières de « jeu à somme nulle » qui porte atteinte à la souveraineté de la Syrie, discrimine les territoires contrôlés par le gouvernement et alimente des groupes armés illégaux, notamment des « terroristes à Idlib ». .”

Le soulèvement transformé en conflit en Syrie, qui en est maintenant à sa 13e année, a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de sa population d’avant-guerre de 23 millions. Un tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,8 a secoué de vastes étendues de la Syrie en février, aggravant encore sa misère.

Griffiths, le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires qui est rentré mercredi de Damas, a déclaré que le peuple syrien était confronté à de «profonds défis humanitaires». Il a déclaré qu’ils se rassemblaient jeudi le jour saint musulman de l’Aïd al-Adha « avec moins de nourriture dans leurs assiettes, peu de combustible dans leurs poêles et peu d’eau dans leurs maisons » et que leurs difficultés surviennent à un moment où l’ONU et ses partenaires humanitaires ont des moyens limités pour aider.

L’ambassadeur de Russie, Vassily Nebenzia, a déclaré que l’appel humanitaire d’urgence de 397 millions de dollars pour aider les victimes du tremblement de terre avait été financé au cours des premiers mois, mais que l’appel global de l’ONU pour la Syrie n’était financé qu’à 12 % fin juin. Et il a accusé les États-Unis et leurs alliés de dépenser beaucoup plus en armes pour l’Ukraine que les 55 milliards de dollars que l’ONU recherche pour les besoins humanitaires mondiaux cette année, affirmant que « cela énonce très clairement les priorités occidentales ».

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a rétorqué que la promesse de 190 millions de dollars du Royaume-Uni le 15 juin avait porté sa contribution à la Syrie à plus de 4,8 milliards de dollars à ce jour et a déclaré : « J’attends avec impatience que la Russie annonce sa contribution en temps voulu après l’annonce récente que la Russie dépense 2 milliards un an sur le groupe Wagner.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi, après que le fondateur du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin, et ses forces ont organisé une révolte à l’intérieur de la Russie, que Wagner et son fondateur avaient reçu près de 2 milliards de dollars du gouvernement russe au cours de l’année écoulée.

Woodward, qui s’est rendu à la frontière turco-syrienne au début du mois, a fait écho à l’appel du secrétaire général Antonio Guterres pour une prolongation de 12 mois de l’autorisation d’acheminement de l’aide transfrontalière afin de garantir l’accès humanitaire à 4,1 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie.

En janvier, le conseil a approuvé une résolution prolongeant les livraisons d’aide humanitaire à Idlib pendant six mois jusqu’au 10 juillet, comme l’exigeait la Russie. De nombreuses personnes réfugiées dans la région ont été déplacées à l’intérieur du pays par le conflit. La résolution autorisait la poursuite des livraisons d’aide via le point de passage de Bab al-Hawa, mais après le tremblement de terre, le président syrien Bashar Assad a autorisé l’aide à passer par deux points de passage supplémentaires à Bab al-Salameh et al-Rai.

L’ambassadeur adjoint américain Jeffrey DeLaurentis, qui a déclaré que les États-Unis avaient pris leur plus gros engagement envers la Syrie de 920 millions de dollars le 15 juin, a qualifié d ‘ »essentiel » de garder les trois points de passage ouverts pendant 12 mois. Il a cité le dernier rapport de Guterres qui a déclaré que rien de moins serait insuffisant pour répondre aux besoins humanitaires dans le nord-ouest, qui n’ont jamais été aussi importants. Le chef de l’ONU l’a qualifié d' »impératif moral et humanitaire ».

La Russie et la Syrie ont fait pression pour des livraisons d’aide au nord-ouest à travers les lignes de conflit et le chef de l’aide de l’ONU, Griffiths, a déclaré qu’un convoi de 10 camions d’Alep avait récemment voyagé d’Alep à Idlib en toute sécurité, avec de l’aide pour quelque 22 000 personnes. Mais le russe Nebenzia l’a rejeté comme la seule livraison transversale au cours des six derniers mois « clairement programmée pour coïncider avec la réunion d’aujourd’hui ».

« Vous attendez-vous sérieusement à ce que nous considérions la situation des convois transfrontaliers comme satisfaisante après cela ? », a-t-il demandé.

Griffiths a déclaré que l’expansion des programmes de relèvement précoce – une autre demande clé syrienne et russe – « est la meilleure chance pour la communauté humanitaire de soutenir l’avenir du peuple syrien ».

Il a appelé à un consensus international plus fort sur l’importance de ces programmes et à un assouplissement des règles pour permettre non seulement la formation professionnelle mais l’encadrement des jeunes, la construction de systèmes d’irrigation sans les qualifier de projets de « développement », et l’ouverture d’écoles, qu’elles soient ou non ils sont qualifiés de « réhabilités » ou de « reconstruits ».