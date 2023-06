L’ONU avertit les talibans que les restrictions imposées aux femmes et aux filles afghanes rendent la reconnaissance « presque impossible »

NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé de l’ONU pour l’Afghanistan a averti mercredi les dirigeants talibans du pays que la reconnaissance internationale en tant que gouvernement légitime du pays resterait « presque impossible » à moins qu’ils ne lèvent de sévères restrictions sur l’éducation et l’emploi des femmes et des filles.

Roza Otunbayeva a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les talibans ont demandé à être reconnus par les Nations unies et ses 192 autres pays membres, « mais en même temps, ils agissent contre les valeurs clés exprimées dans la Charte des Nations unies ».

Lors de ses discussions régulières avec les talibans, elle a déclaré : « Je suis franc sur les obstacles qu’ils se sont créés par les décrets et les restrictions qu’ils ont promulgués, en particulier contre les femmes et les filles ».

Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait du pays après deux décennies de guerre. Les décrets du groupe limitant la participation des filles et des femmes ont eu un impact sur l’aide étrangère au pays, dont les citoyens sont confrontés à la plus grande crise humanitaire au monde.

Les talibans ont initialement promis un régime plus modéré que lors de leur premier mandat au pouvoir de 1996 à 2001, mais ont commencé à imposer des restrictions aux femmes et aux filles peu après la prise de pouvoir en 2021. Les femmes sont exclues de la plupart des emplois et des lieux publics, y compris les parcs, les bains et les gymnases, tandis que les filles sont interdites d’éducation au-delà de la sixième année.

Les talibans ont également ramené leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia, y compris les exécutions publiques.

Malgré les appels de l’ONU, Otunbayeva n’a signalé aucun changement aux restrictions, y compris une interdiction en avril des femmes afghanes travaillant pour les Nations Unies. Elle a qualifié cette interdiction de violation des obligations de l’Afghanistan en tant que pays membre de l’ONU « de respecter les privilèges et immunités des Nations Unies et de ses fonctionnaires, y compris les femmes afghanes qui travaillent pour nous ».

Otunbayeva, une ancienne présidente du Kirghizistan, a réitéré que tout le personnel afghan non essentiel, hommes et femmes, restait toujours chez lui, et elle a déclaré que l’ONU était « ferme » à ce que le personnel national féminin ne soit pas remplacé par du personnel masculin « comme certaines autorités talibanes ont suggéré.

Fin avril, le Conseil de sécurité a approuvé à l’unanimité une résolution appelant les talibans à inverser rapidement les contraintes de plus en plus dures imposées aux femmes et aux filles et condamnant l’interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour l’ONU, la qualifiant de « sans précédent dans l’histoire des Nations unies ». .”

Sur la base de discussions avec de nombreuses personnes à travers l’Afghanistan, a déclaré Otunbayeva, il est clair que les décrets des talibans « sont très impopulaires parmi la population afghane » et coûtent aux dirigeants du pays « à la fois la légitimité nationale et internationale, tout en infligeant des souffrances à la moitié de leur population et en endommageant leur économie. »

Dans une évaluation politique franche, elle a déclaré aux membres du conseil que le régime taliban « reste insulaire et autocratique », avec « une autorité centrale qui n’a pas de comptes à rendre » et un gouvernement entièrement masculin issu presque entièrement de sa base pachtoune et rurale.

Alors que l’économie afghane « reste stable, bien qu’à un faible équilibre », 58% des ménages ont du mal à satisfaire les besoins fondamentaux de leurs familles, et l’ONU continue de répondre aux besoins de 20 millions de personnes qui ont besoin d’aide, a déclaré Otunbayeva.

Elle a déclaré que les envois d’espèces, nécessaires aux opérations humanitaires de l’ONU, « devraient diminuer à mesure que le financement des donateurs diminue », ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la stabilité monétaire de l’Afghanistan. Et malgré les interdictions, a-t-elle déclaré, « la communauté internationale peut faire plus pour assurer la stabilité future de l’économie afghane d’une manière qui améliore directement la vie des Afghans ».

L’organisation humanitaire Save The Children a déclaré lundi qu’une invasion de criquets pèlerins à grande échelle ravageait les provinces du nord de l’Afghanistan et pourrait détruire 1,2 million de tonnes de blé, soit environ un quart de la récolte annuelle du pays.

Il a déclaré que l’infestation survient au pire moment possible, indiquant que 8 millions d’Afghans ont été privés d’aide alimentaire au cours des deux derniers mois en raison d’un manque de financement, et que plus de 15 millions de personnes – un tiers de la population afghane – devraient faire face à des niveaux de crise de faim au cours des cinq prochains mois.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a imputé la détérioration continue des conditions humanitaires en grande partie à « l’ingérence des talibans », avertissant qu’elle entraînera davantage de déplacements, de migrants et de réfugiés.

Alors que de généreux donateurs et une « action audacieuse » ont empêché une famine généralisée en 2021, il a déclaré que cette année, les Afghans constataient déjà l’impact de la réduction de l’aide internationale, de la fermeture d’organisations humanitaires dirigées par des femmes, des réductions de rationnement et d’une réduction du nombre de personnes recevant de la nourriture.

Néanmoins, Wood a déclaré que les États-Unis, le plus grand donateur d’aide humanitaire au monde, « ne peuvent pas tourner le dos aux besoins humanitaires croissants du peuple afghan » malgré les obstacles et les priorités mondiales concurrentes et continueront à fournir une assistance.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé les États-Unis et d’autres pays occidentaux d’avoir « ruiné l’Afghanistan en 20 ans », ne s’intéressant pas à « un véritable règlement et à la reconstruction de l’Afghanistan ».

L’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, a qualifié d’inacceptable que les donateurs réduisent leur aide « et associent l’aide humanitaire à d’autres problèmes ».

Il a également exprimé l’espoir que « les autorités afghanes prendront des mesures fermes et fortes pour combattre tout terrorisme et empêcher que l’Afghanistan ne redevienne un centre de gravité du terrorisme », avertissant que des groupes terroristes, dont al-Qaïda et l’État islamique « sont de connivence avec mutuellement et compromettant la sécurité du pays, de la région et du monde en général ».

