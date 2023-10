L’ONU avertit le Pakistan que l’expulsion forcée d’Afghans pourrait entraîner de graves violations des droits humains

ISLAMABAD (AP) — L’expulsion forcée d’Afghans du Pakistan pourrait entraîner de graves violations des droits de l’homme, notamment la séparation des familles et l’expulsion de mineurs, ont averti samedi les Nations Unies.

Le Pakistan a récemment annoncé une répression contre les migrants vivant illégalement dans le pays, dont 1,7 million d’Afghans, leur demandant de retourner dans leur pays d’origine d’ici le 31 octobre pour éviter les arrestations et les expulsions massives.

Le gouvernement nie avoir ciblé les Afghans et affirme que l’accent est mis sur les personnes qui se trouvent illégalement dans le pays, quelle que soit leur nationalité. Il a déclaré qu’il était en train de mettre en place une ligne d’assistance téléphonique et d’offrir des récompenses aux personnes qui alertent les autorités au sujet de ces migrants.

Les agences de l’ONU ont déclaré que l’Afghanistan traverse une grave crise humanitaire avec plusieurs défis en matière de droits, en particulier pour les femmes et les filles, qui sont interdites par les talibans de l’éducation au-delà de la sixième année, de la plupart des espaces publics et de nombreux emplois.

« De tels projets auraient de graves implications pour tous ceux qui ont été contraints de quitter le pays et pourraient être confrontés à de graves risques en termes de protection à leur retour », a-t-il déclaré, faisant référence à la répression au Pakistan.

Ils ont reconnu la « prérogative souveraine » du Pakistan sur les politiques intérieures et se sont déclarés prêts à aider à enregistrer et à gérer les ressortissants afghans, y compris ceux qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale.

L’Organisation internationale pour les migrations et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont appelé les pays à « suspendre les retours forcés de ressortissants afghans et à garantir que tout retour éventuel vers le pays se déroule de manière sûre, digne et volontaire ».

Les propriétaires fonciers et immobiliers de la capitale pakistanaise, Islamabad, ont reçu des avis leur demandant d’expulser les « Afghans illégaux » et leurs familles d’ici la fin du mois sous peine de poursuites.

La police a demandé aux religieux de certaines mosquées de la ville d’informer les fidèles de leur devoir d’informer sur les Afghans dans leurs quartiers.

Le ministre de l’Information de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, Jan Achakzai, a déclaré que des centaines de familles afghanes avaient volontairement quitté le pays et traversé la frontière depuis cette annonce. Les autorités ont arrêté plus de 100 personnes, dont des Afghans et des Iraniens, a-t-il indiqué.

Les groupes de défense des droits de l’homme et l’administration dirigée par les talibans en Afghanistan ont critiqué la répression.

Le Pakistan est un refuge pour les réfugiés afghans depuis que des millions de personnes ont fui l’Afghanistan pendant l’occupation soviétique de 1979 à 1989, créant ainsi l’une des plus grandes populations de réfugiés au monde. Depuis, davantage d’Afghans ont fui, dont environ 100 000 depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays en août 2021.

Bien que les forces de sécurité et la police pakistanaises aient régulièrement arrêté et expulsé des Afghans entrés dans le pays sans documents valides ces dernières années, c’est la première fois que le gouvernement annonce des plans pour une répression d’une telle ampleur.

Cela survient au milieu d’une recrudescence des attaques des talibans pakistanais, ou TTP, qui ont des cachettes et des bases en Afghanistan mais traversent régulièrement le Pakistan pour organiser des attaques contre ses forces de sécurité.

Le Pakistan exige depuis longtemps que les autorités talibanes en Afghanistan cessent de soutenir le TTP, qui est un groupe distinct mais allié aux talibans afghans.

Les talibans nient offrir refuge au TTP.

Abdul Sattar a contribué à ce rapport depuis le Baloutchistan.

Riazat Butt, Associated Press